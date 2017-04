Meßkirch Vorstand des Kapellen-Fördervereins im Amt bestätigt

Kuno Irßlinger fungiert weiterhin als Vorsitzender. Die Igelswieser sind besonders stolz auf ihre St.-Anna-Kapelle.

Meßkirch-Igelswies (km) Der Kapellen-Förderverein St. Anna in Igelswies zeigte sich das ganze Jahr über rege – dies wurde bei der Jahreshauptversammlung im Proberaum der Jagdhornbläser bei der Firma Irßlinger deutlich. Unter den Mitgliedern konnte der Vorsitzende Kuno Irßlinger den Altbürgermeister a. D. Robert Rauser wie Bürgermeister Arne Zwick begrüßen. Dieser hob nicht nur lobend das Engagement hervor, das die Igelswieser bei ihrem Schmuckstück, die St.-Anna-Kapelle zeigen, er fungierte auch als Wahlleiter.

Die Neuwahlen ergaben: Vorsitzender: Kuno Irßlinger, Stellvertreter Vorsitzender Armin Mayer, Schriftführerin: Brigitte Strobel, Kassiererin: Christine Martin-Leiv, Beisitzer: Siegfried Ott, Kassenprüfer: Martin Birk und Jürgen Karrer.

Aus dem Jahresrückblick des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass von Seiten der katholischen Kirchengemeinde über das Jahr verteilt immer wieder Messen gefeiert werden. Als Höhepunkt galt auch im abgelaufenen Jahr das St.-Anna-Fest, das wiederum von vielen Gläubigen der Umgebung und unter Mitwirkung der Musikkapelle Menningen gefeiert wurde. Aber nicht nur in kirchlich-religiösen Dingen besteht die Aufgabe des Vereins, sondern auch in kameradschaftlicher Hinsicht. So gehört es dazu, dass auch über die Fastnachttage der kleine Teilort von Meßkirch mit seiner Einwohnerschaft unter die „Igel“swieser bei Umzügen in Meßkirch und Rohrdorf teilgenommen hat und beim Schuppenfest in Menningen sich zur Mithilfe engagierte. „Es ist auch unsere Aufgabe“, so der Vorsitzende, „dass wir unsere Kapelle im Ansehen und das Aussehen pflegen“.

Hierfür galt sein besonderer Dank der Familie Erwin und Brigitte Strobel. Sie kümmern sich das Jahr über, dass alles seine Pflege und Richtigkeit hat, ebenso der Gartenbaubetrieb Irßlinger, der die jährliche Frühjahrs- und Herbstbepflanzung vornimmt.

Im kurzen Rückblick erinnerte Kuno Irßlinger an den Juni von 1997, als vor 20 Jahren die alte Kapelle eingestürzt war: „Es mussten damals viele helfende Hände zusammenspielen, dass wir auf dem benachbarten Anwesen Ott unsere Kapelle erstellen konnten, die eine tatkräftige Unterstützung mit insgesamt über 800 Stunden Eigenleistung von der Einwohnerschaft verlangte. Dieses Gut, das wir geschaffen haben, wollen wir erhalten, dafür braucht der Kapellen-Förderverein unsere weitere Unterstützung“, sagte Kuno Irßlinger. Der Kassenbericht von Christine Martin-Leiva verzeichnete durch die Anschaffung eines Geländers ein Minus, was jedoch durch vorgesehene Rücklagen ausgeglichen werden konnte.