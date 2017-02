vor 8 Stunden Karlheinz Fahlbusch Meßkirch Vor dem Rathaus: Die Mahlzeit für Zwischendurch auf dem Wochenmarkt am Freitag

In Sigmaringen ist der Imbiss auf dem Wochenmarkt nicht wegzudenken, in Pfullendorf kennt man so was kaum und in Meßkirch steht seit einigen Wochen der "Foodtruck" vor dem Rathaus, wenn an den Ständen Gemüse, Obst, Brot, Fisch und Wurst angeboten werden. Zugegeben: Der Ausdruck "Foodtruck" ist etwas übertrieben. Es handelt keineswegs um einen 30-Tonner-Diesel, in dem Gertrud Wegmann mit Bratwürsten, Putenschnitzeln und Pommes-Frites hantiert.

