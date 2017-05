Meßkirch Volles Programm bei der Feuerwehr

Der kommende Sonntag steht in der Zimmernstadt ganz im Zeichen der Feuerwehr. Denn schließlich haben die Meßkircher Wehrmänner mit der Segnung des neuen Löschgruppenfahrzeugs LF 20 und dem 40. Geburtstag der Jugendfeuerwehr gleich zwei Anlässe, die es gebührend zu feiern gilt.

Los geht der Tag mit der feierlichen Segnung des Löschfahrzeugs um 9.30 Uhr vor der Stadtpfarrkirche. Daran schließt sich um 10.30 Uhr die Begrüßung der Gäste im Feuerwehrgerätehaus am Mühlkanal an, informiert Jugendfeuerwehr-Wart Bernhard Keller. Für die Gäste gebe es einen Frühschoppen und einen Mittagstisch und für die Kinder sei im Freien eine Spielstraße aufgebaut und es werde eine Hüpfburg zum Austoben geben. Was die Verpflegung der Besucher angeht, so schließe sich an den Mittagstisch ein Kaffee- und Kuchenangebot an. Und die musikalische Umrahmung des Tages werden die Musiker der Stadtkapelle und des Fanfarenzugs übernehmen.

Neben der Möglichkeit, sich die Fahrzeuge der Wehr anzusehen, soll es für die Besucher nachmittags etwa ab 14 Uhr auch eine Schauübung der Jugendfeuerwehr geben, kündigt Keller an. Unterstützt würden die Meßkircher Nachwuchskräfte dabei von ihren Kollegen aus Langenhart und aus Ringgenbach. Bei einem Löschangriff soll den Besuchern das Gelernte gezeigt werden.

Zurzeit sind in der Meßkircher Jugendfeuerwehr 20 Aktive, darunter auch vier Mädchen, berichtet Keller und kündigt an, dass Feuerwehrkommandant Theodor Füßinger in einer Rede am Sonntag auch auf die Entwicklung der Nachwuchstruppe eingehen wird. Geprobt werde mit dem Nachwuchs immer freitags ab 19 Uhr bei den Gruppenstunden. Der Treffpunkt dafür sei das Gerätehaus in Meßkirch. Teilnehmen könnten in der Truppe Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 18 Jahren.

Das neue Löschgruppenfahrzeug, das am Sonntag geweiht wird, ist bereits seit Januar im Einsatz bei der Meßkircher Feuerwehr. Das Vorgängerfahrzeug, ein LF 16, verrichtet mittlerweile seinen Dienst bei der Abteilungswehr in Ringgenbach.