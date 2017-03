Meßkirch Volksbank zieht positves Fazit für Geschäftsjahr 2016

Auch angesichts eines weiter schwierigen Umfelds ziehen Karl Springindschmitten und Markus Herz, die Vorstandsmitglieder der Volksbank Meßkirch, ein positives Fazit für das Jahr 2016. So habe das betreute Kundenvolumen um 29 Millionen Euro oder um 4,4 Prozent gesteigert werden können, stellt Herz fest.

Trotz niedriger Zinsen sei das betreute Kundenanlagevermögen um 17 Millionen auf 405 Millionen Euro gesteigert worden. Dabei hätten die Kunden vermehrt die Möglichkeit genutzt, die ihnen die Wertpapiermärkte bieten, um in Niedrigzinsumfeld noch Gewinne zu erzielen. Auch für die Zukunft könnten Negativzinsen auf Konten von Privatkunden so gut wie ausgeschlossen werden, sagte Springindschmitten. Im Fall von Firmenkunden und größeren Anlagevolumen könne dies aber nicht ganz ausgeschlossen werden. Trotz des anhaltenden Zinstiefs gebe es bei der Volksbank derzeit keine Planungen, eine der elf Geschäftsstellen zu schließen. Gleichwohl werde permanent die Kostenstruktur überprüft und in einem Zeitraum von zehn bis 15 Jahren werde sich diese Frage stellen. Herz setzt hinzu, dass die Volksbank massiv in das Onlinegeschäft investiere und die beiden Vorstände betonen, dass die Volksbank Meßkirch in dem Bereich alles anbieten kann, was auch eine große Bank in ihrem Portfolio hat. Alle Zugangswege sollten offen gehalten werden und der Kunde könne so entscheiden, welchen er nutzen möchte.

Auch beim Kreditgeschäft sei ein erfreulicher Anstieg um zwölf Millionen Euro zu verzeichnen gewesen. "Mit über 42 Millionen Euro Kreditneuzusagen trug die Bank wieder wesentlich dazu bei, dass ihre Kunden Wohneigentum schaffen, den bestehenden Wohnraum renovieren sowie betriebliche Investitionen tätigen konnten." Springindschmitten stellt hierbei fest, dass es in der Region viele hochinnovative Firmen gebe. Allerdings werde ein Sättigungsgrad erreicht, was Neubauten und Anschaffungen betrifft.

Deshalb würde es der gesamten Region aber auch der Volksbank guttun, wenn es im Industriepark Nördlicher Bodensee, der derzeit im Entstehen ist, zur Neuansiedlung von Firmen kommen würde. "Das letzte Jahr war gut, aber es sollte so weiter gehen."

Der Vorstand fährt fort: "Auch die Ertragslage war wieder zufriedenstellend, auch wenn beim Betriebsergebnis ein Rückgang von rund 450 000 Euro hingenommen werden musste. Die Niedrigzinsen drückten auf das Zinsergebnis als Haupteinnahmequelle und eine Änderung sei den nächsten Jahren nicht in Sicht.

Die Entwicklung 2017 sehen die Vorstandsmitglieder indes optimistisch. "Eine weiterhin boomende Baukonjunktur und die Flexibilität unserer Gewerbebetriebe sind gute Voraussetzungen für Wachstum in der Region", stellen sie übereinstimmend fest. Und auch die Kunden in der Landwirtschaft sollten von den etwas steigenden Erzeugerpreisen profitieren können.

Titel Info

Ende 2016 zählte die Bank 18 411 Kunden und 8365 Mitglieder. Die Zahl der Girokonten wuchs 2016 um 136 Stück auf 13 385 an. Davon werden 48 Prozent online geführt. Im vergangenen Jahr spendete die Volksbank rund 40 000 Euro für kulturelle, soziale, sportliche und gemeinnützige Zwecke in der Region. (mos)