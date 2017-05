Meßkirch/Balingen Vielfältiges Angebot bringt den Erfolg

Erneut meldet die Firma Bizerba ein deutliches Umsatzplus. Wie die beiden Vorstandsmitglieder Andreas Wilhelm Kraut und Stefan Junker am Mittwoch im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz in Balingen mitteilten, erhöhte sich der Umsatz 2016 um neun Prozent und erreicht mit 652,6 Millionen Euro einen neuen Firmenrekord.

Dieser Rekord hat auch seine Auswirkungen auf das Arbeitsplatzangebot des weltweit tätigen Unternehmens. Alleine in Deutschland wurden 2016 vor diesem Hintergrund einhundert neue Mitarbeiter eingestellt, darunter zehn im Werk in Meßkirch, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz am Hauptsitz des Unternehmens. Weltweit beschäftigt Bizerba rund 3900 Angestellte und Arbeiter.

Die Erfolge des Balinger Unternehmens beruhen aus Sicht der Geschäftsleitung darauf, dass die Waagenproduktion nur noch ein Teil eines breiten Angebotsportfolios ist. Andreas Wilhelm Kraut verdeutlichte dies wie folgt: "Wir bieten ein weltweit einzigartiges Lösungsportfolio aus Hard- und Software rund um das zentrale Thema Gewicht." Dieses Paket umfasse Produkte und Leistungen für die Tätigkeiten, Schneiden, Verarbeiten, Wiegen, Kassieren, Prüfen, Kommissionieren und Auszeichnen, führte das Vorstandsmitglied aus. Dazu gehörten aber auch die Bereiche Verpackung und Etikettierung.

Zwei neue Entwicklungen machten dabei die ganze Bandbreite des Bizerba-Sortiments deutlich. Da ist zum einen eine neue Supermarkt-Kontrollwaage. Sie soll die Kassiererin im Supermarkt ersetzen. Das andere Produkt, das die beiden Firmenmanager vorstellten, ist eine Verpackungs- und Schneidevorrichtung, die bereits zur Industrie-Vier-Welt gehört, also der Volldigitalisierung der Maschinen. Andreas Wilhelm Kraut sagte dazu: "Nun ist es möglich, der Maschine zu sagen, sie soll fünf Portionen Gulasch zu je 500 Gramm bereitstellen." Das macht das Gerät. Lediglich die Befüllung mit Fleisch müsse bei dieser Maschine noch von Hand erfolgen.

Eine Einstiegs-Verpackungsmaschine ist bei Bizerba ab 100 000 Euro zu bekommen. Sie kann je nach Produkt und Portionierungsgröße bis zu 200 Verpackungen pro Minute herstellen. Dazu liefert Bizerba aber auch die notwendigen Etiketten und Drucker, die je nach Weltregion unterschiedliche Angaben und natürlich in unterschiedlichen Sprachen enthalten müssen, führten die Vorstandsmitglieder aus.

Dabei stellte sich die Frage, ob Bizerba damit nicht zur Steigerung des Verpackungsmülls beiträgt? Diese Frage beantwortet Andreas Wilhelm Kraut mit dem Hinweis darauf, dass die Kunden dem Metzgereigeschäft an der Ecke immer mehr den Rücken kehren und sich stattdessen lieber an den Kühltheken der Discounter bedienten. Allerdings hat Bizerba eine Methode entwickelt, um dem unnötigen Wegwerfen von Lebensmitteln einen Riegel vorzuschieben. Kraut beschrieb dies so: "Wir haben zusammen mit dem BASF-Konzern ein Label entwickelt, dass sich deutlich verfärbt, wenn beispielsweise die Kühlkette unterbrochen worden ist." Leider finde diese Entwicklung in der Lebensmittelindustrie noch keine Nachfrage.

International sieht Kraut den Familienkonzern Bizerba sehr gut aufgestellt. Unsicherheiten sind lediglich wegen der Handelspolitik des neuen US-Präsidenten und den Auswirkungen des Brexit vorhanden, erläuterte der Unternehmer. Allerdings zeigen sich die Firmenchefs überzeugt, gut vorbereitet zu sein. Die Boykottmaßnahmen gegen Rußland wegen der Ukraine sind für die Balinger sogar ein Glücksfall. Weil keine Lebensmittel mehr nach Russland exportiert werden dürfen, müssen die Russen ihre eigene Vermarktungsinfrastruktur für Fleisch aufbauen. Dazu brauchen sie die entsprechenden Maschinen und Geräte, die die Balinger herstellen und unter Einhaltung der Boykottbestimmungen liefern dürfen.

Der Ausblick auf 2017 ist vor diesem Hintergrund für Bizerba günstig. Andreas Kraut: "Wir streben für 2017 ein weiteres Umsatzplus von 680 Millionen Euro an." Die wichtigsten Absatzmärkte sind für Bizerba mit 31 Prozent in Deutschland und mit insgesamt 41 Prozent das übrige Europa.

Das Unternehmen

International ist das Balinger Unternehmen Bizerba in 120 Ländern der Erde vertreten. In der Region ist das Unternehmen mit dem Stammsitz in Balingen und dem Werk in Meßkirch präsent. In Meßkirch steht nach wie vor der Kauf des ehemaligen Berendsen-Geländes auf der Agenda der Balinger. Allerdings sei zunächst die Stadt am Zug, für die Altlastenbeseitigung zu sorgen, sagt Vorstandsmitglied Andreas Wilhelm Kraut. Außerdem entsteht gegenwärtig auf dem bisherigen Betriebsgelände eine neue "Kaltlager-Halle". Insgesamt sind im Meßkircher Werk 170 Mitarbeiter beschäftigt, stellte das Vorstandsmitglied fest. Weitere Produktionsstätten von Bizerba befinden sich außerdem noch an anderen Standorten in Deutschland sowie in Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, in China, Kanada sowie in den USA. (hps)