Die Frauen des Fanfarenzugs Meßkirch überzeugen jedes Jahr mit einer fantasievollen Kostümierung:

Die Ufo's statteten der Meßkircher Lokalredaktion, bevor es mit dem Umzug losging, gestern einen Besuch ab. So wie jedes Jahr, machten die Frauen des Meßkircher Fanfarenzugs eine hervorragende Figur in ihren fantasievollen Kostümen. "Eine", sagten sie, "hätten sie unterwegs auf ihrer Reise verloren". Kein Wunder, wurde mit Martina Mülherr doch eine der Fanfarenzug-Frauen in diesem Jahr zur neuen Narrenmutter auserkoren.