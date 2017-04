Meßkirch Verkehrspolizei untersagt Lastwagenfahrer die Weiterfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckte die Verkehrspolizei einen Lastwagen mit mehr als 20 Mängeln. Von zwölf kontrollierten Schwerlastern wurden acht Fahrzeuge beanstandet und vier Fahrern die Weiterfahrt untersagt.

Während einer dreistündigen Kontrolle des Schwerlastverkehrs am Mittwochmorgen auf der B 311 durch die Verkehrspolizeidirektion wurden von zwölf kontrollierten Fahrzeugen acht beanstandet, informiert die Polizei. In vier Fällen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt wegen erheblicher technischer Mängel oder unzureichender Ladungssicherung untersagt. An einem Sattelzug wurden 20 unterschiedliche Mängel entdeckt und außerdem fehlte ein Bremssattel, der offensichtlich bei Wartungsarbeiten ausgebaut worden war, da es technische Probleme mit der Bremsanlage gab. Bei einem anderen Sattelzug, der Betonelemente mit einem Einzelgewicht von rund 20 Tonnen geladen hatte, fehlte jegliche Sicherung.