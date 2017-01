Meßkirch Verkehrsgefährdung: Jugendliche werfen Schneebälle auf Auto

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr haben sich zwei Jugendliche aus Meßkirch zu verantworten. Dies berichtet die Polizei.

Die beiden 14- und 15-Jährigen warfen am Sonntag gegen 19.45 Uhr mit Schneebällen auf einen Wagen in der Mengener Straße und trafen ihn auf dem Fahrzeugdach sowie an der Windschutzscheibe, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der 32-jährige Fahrer des Autos erschrak deshalb und fuhr in der Folge auf die Gegenfahrspur. Da zu dieser Zeit kein Gegenverkehr herrschte, kam es zu keinem Unfall. Die beiden Jugendlichen flüchteten nach diesem Vorfall. Einer der beiden konnte jedoch durch den 32-Jährigen eingeholt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden.