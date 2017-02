Meßkirch Verkehrsentwicklung: Diskussion um Parkplätze

Bei einem gut besuchten Bürgerworkshop im Schloss stand die Verkehrsentwicklung der Stadt im Fokus. Dabei ging es vor allem um das Thema Parkplätze in der Innenstadt:

Die größte Diskussion bei der Vorstellung der Untersuchungen zur Meßkircher Verkehrsentwicklungs-Planung in der vergangenen Woche rief das Thema Parkplätze hervor.

Wie schon beim ersten Bürgerworkshop im September hatte Wolfgang Wahl, Leiter des Büros Freiburg der Rapp Trans AG, die Gesprächsleitung im Schloss inne und wurde dabei von Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach unterstützt. Bürgermeister Arne Zwick wies eingangs darauf hin, dass es sich bei der Planung um einen Prozess handle, der nicht abgeschlossen ist. Es werde ein Planungsstand vorgestellt und danach solle weiter diskutiert und entwickelt werden. Und auch die Umsetzung von Zielen, sofern diese einmal vereinbart und durch den Gemeinderat verabschiedet wurden, werde ein Prozess sein. Eine schnelle Umsetzung könne so nicht erwartet werden. Da es beim Thema Innenstadt sich widersprechende Anforderungsprofile unterschiedlicher Nutzergruppen gibt, werde es zu Kompromisslösung kommen.

Bereits Parkraumkonzept sorgte für Diskussionen

Wahl umriss Sinn und Zweck der rund dreistündigen Diskussionsrunde, die gut besucht war, wie folgt: "Wie finde ich die Maßnahme? Würde ich sie unterstützen?"; "Wo sehe ich Probleme bei der Umsetzung?" oder: "Was für alternative Maßnahmen eignen sich?" und "Welche weiteren Maßnahmen könnte ich mir vorstellen?" Und schon beim Thema "Konkretisierung der Maßnahmen Parkraumkonzept, ruhender Verkehr", dem ersten von sechs Themenkreisen, kam es zu einer regen Diskussion. Kritisiert wurde so vor allem, dass die Parkplätze vor der Apotheke am Adlerplatz sowie am Saumarkt wegfallen sollten. Stadtbauamtsleiter Kölschbach hielt der Kritik entgegen und wies darauf hin, dass derzeit ein Konzept für den Schotterparkplatz zwischen Musums- und Grabenbachstraße erarbeitet werde.

Der Ansatz sei, den Saumarkt seiner eigentlichen Qualität als Aufenthaltsort zurückzuführen und in unmittelbarer Nähe eine Alternative zu schaffen. Dies wurde von den anwesenden Innenstadt-Händlern scharf kritisiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass sehr einfach zu erreichende Parkplätze vor den Geschäften extrem wichtig seien. Freie Wähler-Gemeinderat Thomas Nuding meldete sich als einzige Stimme aus dem Zuhörerkreis mit einer befürwortenden Haltung bei diesem Thema zu Wort: "Einem Fremden würde ein autofreier Saumarkt sicher besser gefallen", hielt er fest und fuhr mit Blick auf den angekündigten neuen Parkplatz an der Musumsstraße fort: "Wenn die Kunden dann zehn Meter weiter zu ihren Geschäften laufen müssen, kann das nicht existenzgefährdend sein."

Parkzeit soll in der Innenstadt künftig auf eine Stunde begrenzt werden

Als problematisch war dabei eingangs von Wahl unter anderem die unnötige Verkehrsbelastung durch den herrschenden Parksuchverkehr in der Stadt genannt worden. Weiter hatte er fehlende Anwohnerstellplätze in der Innenstadt sowie eine unübersichtliche Parkdauer-Beschränkung als Probleme identifiziert.

Angesprochen wurde in der Diskussion von einem Besucher auch die Parkplatz-Situation in der Ziegelbühl- und Westenbergstraße und es wurde gefordert, dass sechs bis acht Meter ab der Straßenecke ein Parkverbot gelten sollte. Seitens der Stadtverwaltung wurde zugesagt, die Örtlichkeit in der nächsten Verkehrsschau anzusehen. Weitere Vorschläge aus dem Teilnehmerkreis lauteten, die Parkzeit in der Innenstadt generell auf eine Stunde zu beschränken und vor der Adlerplatz-Apotheke Behindertenparkplätze einzurichten.

Kölschbach sprach zudem an, dass die Wohnmobilstellplätze beim Stachus an einem anderen Platz untergebracht werden sollten. Hierbei sei die Verwaltung noch auf der Suche nach einer geeigneten Stelle. Auf den bisherigen Wohnmobilstellplätzen sollte dann frei geparkt werden dürfen.

Die seitens der Rapp Trans AG vorgestellten Ziele zum Thema Parken lauteten: Eine zusätzliche Verkehrsbelastungen in der Kernstadt durch den Parksuchverkehr zu mindern; den Bewohnern der Kernstadt Parkraum zur Verfügung zu stellen; die Parkraumbewirtschaftung zu vereinheitlichen sowie ein neues, übersichtliches Parkleitsystem zu entwickeln. Der zentrale Parkplatz in der Stadt für Touristen sollten dementsprechend beim Schloss ausgewiesen und die Besucher auch dorthin gelenkt werden.

Ausblick

Die weiteren Themenkreise des Abends galten den folgenden Themen: Äußere Verkehrslenkung, Fuß- und Radverkehr, Geschwindigkeiten, Öffentlicher Personennahverkehr sowie Mobilitätsmanagement. Der SÜDKURIER wird in den kommenden Tagen über die Diskussionen zu diesen Themen berichten. (mos)