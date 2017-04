Meßkirch Verbaler Schlagabtausch im Gemeinderat zum Thema Innenstadt

Zu einem verbalen Schlagabtausch kam es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend während der Bürgerfragestunde zwischen Hermann Brecht und Bürgermeister Arne Zwick:

Brecht, Inhaber der Konditorei Café Brecht, hatte den Bürgermeister wegen der laufenden Überlegungen zum Verkehrskonzept in der Innenstadt die Frage gestellt, wie viele Unterschriften von Hausbesitzern er denn schon habe, die sich verpflichten würden, ihre Häuser aufzuwerten. Weiter warf er Zwick vor, er sei der erste Bürgermeister Meßkirchs, der die Geschäft der Stadt nicht so schätzen würde, wie dies seine Amtsvorgänger taten. Zudem, so Brecht, mache es die Runde, dass er ein Internet-Einkäufer sei und die örtlichen Geschäfte nicht unterstütze.

Diese letzten Äußerungen veranlassten CDU-Gemeindrat Karl-Heinz Thoma zu dem Einwurf: "Das ist eine Frechheit. Sie können die Stadt angreifen aber doch nicht persönlich werden." Auch Bürgermeister Zwick verwahrte sich gegen die Angriffe. Die seien "unterirdisch" und die Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) sollte sich lieber darum kümmern, wie sie ihre Geschäfte voranbringt, sagte er. Und: "Entgegen der GHV-Ansicht, hat die Stadt sehr wohl etwas für die Geschäfte übrig, nur sind wir nicht der Umsatzbringer für den GHV." Er habe in der Vergangenheit vielmehr den Händlern geraten, sich auf ihre Stärken in der Beratung zu besinnen. "Da liegt der Wert des Einzelhandels und der ist in der Stadt sehr groß", unterstrich er seine Position.

Zu den persönlichen Angriffen gegen ihn stellte Zwick fest, dass er höchstens einmal frische Eier auf dem Markt vor dem Rathaus kaufe. Für andere Einkäufe habe er schlicht keine Zeit, das übernehme seine Ehefrau. Und da werde selbstverständlich in der Stadt eingekauft, seien es Schuhe, Schreibwaren oder Optik-Artikel. Als "ober-ultra-peinlich" bezeichnete es Zwick in dem Zusammenhang auch, dass ein Gerücht die Runde mache, seine Frau kaufe in der Stadt mit Gutscheinen ein. Nachdem ihm das zu Ohren kam, sei er der Sache nachgegangen und heraus kam, dass der Gutschein über eines seiner Kinder ins Haus kam, das bei dem Wettbewerb "Jugend Musiziert" einen Erfolg hatte, der mit einem Gutschein belohnt wurde. "Ich bitte darum, das Niveau wieder zu heben", schloss der Bürgermeister. Gleichzeitig verwies er darauf, dass es die Aufgabe der Stadtverwaltung sei, etwas für die ganze Stadt zu tun und deren Interessen zu verfolgen. Auch gebe es nur eine eingeschränkte Möglichkeit, auf Hauseigentümer Einfluss auszuüben. Das was die Stadtverwaltung aber tun könne, um die Lebensqualität in der Innenstadt zu steigern sei, sich um die Straßen und um die öffentlichen Räume zu kümmern.

Wie berichtet, hatte die Spitze der GHV die Pläne zur Verkehrsentwicklung in der Innenstadt, wie sie bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt wurden, massiv kritisiert. GHV-Vorsitzender Michael Karl hatte die Sichtweise der Innenstadt-Händler dabei so auf den Punkt gebracht: "Nichts gegen eine Verschönerung und eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Aber die Funktion der Innenstadt sollte nicht eingeschränkt werden." In diesem Sinne wendete er sich vor allem gegen eine Abschaffung von Parkplätzen und gegen eine Neuregelung der Durchfahrten durch die Innenstadt. Die Sorge der Händler besteht darin, dass, wenn es keine leicht zu erreichenden Parkplätze vor den Geschäften mehr gibt, es zu Geschäftsaufgaben kommt.

Weitere Punkte

Hermann Brecht brachte noch weitere Punkte zur Sprache. So wies er auf das derzeitge Taubenkot-Problem in der Innenstadt hin. Bürgermeister Arne Zwick sagte zu, hier Gegenmaßnahmen zu prüfen. Auch sprach er sich nach dem jüngsten Fasnetsmontagsumzug dafür aus, beim Stadtfest WC-Container aufzustellen. (mos)