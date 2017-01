Meßkirch Urgestein Manne Haug geht in den närrischen Ruhestand

Großer Bahnhof für Manne Haug: Er wurde von der Katzenzunft in den verdienten närrischen Ruhestand verabschiedet. Fast 20 Jahre leistete er aktive Vorstandsarbeit.

Ein bienenfleißiges Urgestein der Meßkircher Fasnet hat die Kommandobrücke der Katzenzunft verlassen. Nach fast 20 Jahren aktiver Vorstandsarbeit ging Manfred Haug am Samstag bei der Zunftversammlung offiziell in den närrischen Ruhestand. Die Zunft dankte Haug mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Mit Haug wurden Inge Schmittem und Roland Schmidtke als bisherige Gildenmeister der Katzen und Hänsele verabschiedet.

Gleich zwei Redner boten die Narren auf, um "ihren Manne" gebührend zu würdigen. Denn der in Rohrdorf lebende Meßkircher Vollblutnarr war bislang nicht nur Vize-Zunftmeister und seit 20 Jahren Katzenrat. Seit 2001 trug er die Verantwortung für den Fasnetsmändig-Umzug. Was das für die Meßkircher Fasnet bedeutete, fasste Zunftmeister Martin Birk so zusammen: "Manne Haug ist es zu verdanken, dass der Fasnetsmändig wieder zu einem überregionalen Ereignis von besonderem Rang wurde." Birk bescheinigte seinem bisherigen Vize, dass nach seinem Rückzug eine Lücke bleiben würde: "Ich hoffe, wir können diese Lücke so klein wie möglich halten." Wie Martin Birk im SÜDKURIER-Gespräch erläuterte, wird Katzenrat Bernhard Tscholl ab 2018 die Umzugsorganisation übernehmen.

Den zweiten Teil der Laudatio hielt in gereimter Form Zunftrat Holger Schank. Für Martin Birk wie für jeden Katzennarren ist es kein Wunder, dass der 69-Jährige so ein Bilderbuchnarr geworden ist, denn der Geehrte stamme aus einer "aktiven und alten Fasnetsfamilie". Schon als Kind habe ihn sein Vater in die Meßkircher Narretei eingeführt. Haugs Katzenlaufbahn hatte nur einen Fehler. Er zog nämlich von Meßkirch nach Rohrdorf. Birk billigte seinem bisherigen Vorstandskollegen zwar zu, den Rohrdorfern gezeigt zu haben, "wie man richtig Fasnet macht", aber dennoch musste Manfred Haug 1997 wegen dieses "Fremdgehens" vor das Nasenschleifergericht. Seit 1999 war Haug im Katzenrat tätig. Von 2001 bis 2008 übernahm der Meßkircher aus Rohrdorf das Amt des Narrenvaters und seit 2011 wirkte er als einer der beiden stellvertretenden Zunftmeister. Letzkopforden und die Ernennung zum Ehrenmitglied krönten die Lobreden.

Inge Schmittem ist ein Narrenkind aus Ehingen und kam aus beruflichen Gründen nach Meßkirch. Sie schloss sich umgehend den Katzen an. Seit sechs Jahren leitet die inzwischen pensionierte Lehrerin als Gildenmeister die Katzengilde. Roland Schmidtke gehört zu den Narren, die von Kindesbeinen an mit dem Fasnetsvirus infiziert sind. Er war über zwölf Jahre Gildemeister der Hansele. Jetzt gab er, wie Martin Birk sagte, aus Altersgründen sein Amt in jüngere Hände. Schmittem wie Schmidtke erhielten den Großen Verdienstorden.



