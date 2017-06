Meßkirch Unfall auf Bundesstraße: 55-Jähriger bremst bis zum Stillstand ab

Eine Verletzte sowie rund 23 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochvormittag auf der B 311 bei Meßkirch.

Ein ortsunkundiger 55 Jahre alter Mann fuhr in Richtung Meßkirch und wollte in Richtung Sigmaringen abbiegen. Zusatzinformationen auf Verkehrsschildern, wegen der gesperrten Ortsdurchfahrt von Göggingen, brachten den 55-Jährigen durcheinander, weshalb er nicht den Anweisungen seines Navigationsgerätes folgte und auf die Linksabbiegespur wechselte, sondern auf der Geradeausspur verblieb, teilt die Polizei mit. Als er erkannte, dass ihm sein Navi den Weg nach links anzeigte, bremste er bis zum Stillstand ab und schaltete den linken Blinker ein. Auf der Linksabbiegespur warteten zeitgleich mehrere Autofahrer. Ein mit seinem Motorrad folgender 27-Jähriger bremste beim Erkennen der Situation noch ab, kollidierte aber mit dem Heck des Autos des 55-Jährigen und stürzte. Der Motorradfahrer begab sich selbstständig in ambulante Behandlung.