Meßkirch Unfall: 17-Jähriger fliegt über Motorhaube

Bei der Ausfahrt von einem Baumarkt-Parkplatz missachtet Autofahrer die Vorfahrt eines Zweiradfahrers und es kam zu einem Unfall.

Ein Verletzter und ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am vergangenen Montag gegen 17.45 Uhr in der Graf-Mangold-Straße in Meßkirch ereignet hat.

Ein 48-Jähriger bog mit seinem Auto aus dem Parkplatz des dortigen Baumarkts in die Graf-Mangold-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 17-Jährigen, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Durch den Aufprall mit dem Auto stützte der Zweiradfahrer über die Motorhaube des Wagens und fiel auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich und musste von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilen die Beamten weiter mit.