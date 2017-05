vor 5 Stunden SK Meßkirch Unbekannter zündet Gesangsbuch an

Ein Gesangbuch zündete am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter im Hofgarten an. Das Liederbuch, das aus der Kirche St. Martin stammte, dürfte der Unbekannte zuvor an sich genommen und anschließend in Brand gesetzt haben, teilt die Polizei mit.