Meßkirch-Menningen Überraschung bei der Dreikönigssitzung der Fuchszunft

Beim Fasnachtsauftakt der Füchse im Zunfthaus gewinnen die Gäste von der Buchheimer Schilpenzunft das Dreikönigsquiz. An der diesjährigen Fasnacht ist die Fuchzunft an vier Narrentreffen mit dabei.

Es hat sich vor Jahrzehnten mit dem Aufstreben der Fuchszunft eingebürgert, dass der Dreikönigstag der Auftakt für die Fasnacht im Dorf ist, der im Zunfthaus gefeiert wird. Pünktlich um 11.11. trafen sich das Präsidium, Zunftrat und Mitglieder zum Fasnachtseinläuten.

In der voll besetzten Zunftstube begrüßte Präsident Winfried Stengele mit der Narrenschelle und drei kräftigen "Fuchs-Narro" auch Gäste von der Schilpenzunft Buchheim, die den fasnächtlichen Auftakt im kleinen Kreis bei den Füchsen verfolgten. Die Gäste nahmen auch am Dreikönigsquiz teil, bei dem sie mit ihrem 1. Zunftmeister Alexander Halmer, Volker Maier, Nicole Braun und Eugen Frey als Sieger hervorgingen.

Nach dem Mittagessen war es Präsident Stengele, der so Manches scherzhaft über seine Zunftkollegen zum Besten gab. Verarztet mit Kopf- und Handverband zeigte sich Daniela Moser. In heiterer Erzählweise schilderte sie, wie es zu ihrer Verletzung kam. Beim Holz Hochziehen sei es zu einem Missgeschick gekommen, wobei ihr Mann Reinhold dafür die Verantwortung trage und damit als Schuldiger ausgemacht wurde. Auf halber Höhe sei der Boden des Holzkorbes durchgebrochen. Und neben dem herabstürzenden Holz, das auf sie herabfiel, tat das Auf und Ab des Bodens und der Decke sein Übriges. Der anschließend starke Beifall für den Sketch, ließ das Drama schnell vergessen.

Bei vier Narrentreffen sei die Fuchszunft dabei, so Präsident Stengele. Am Sonntag, 22. Januar, in Krumbach, außerdem am großen Treffen der Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung am 5. Februar in Markelfingen. Am 19. Februar beteiligen sich die Füchse beim Umzug in Mühlingen und am Rosenmontag ist die Zunft und die Musikkapelle in Pfullendorf. Für besondere Verdienste erhielt Gottfried Lilienthal den goldenen Fuchsorden von Präsident Winfried Stengele. Landvogt Ewald Hermann würdigte die Verdienste von Bianca Schatz, die mit dem Verdienstorden in Silber der Narrenvereinigung ausgezeichnet wurde. Den Orden der Vereinigung in Gold erhielten Reinhold Moser und Wolfgang Muffler.