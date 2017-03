Meßkirch Tourismuswerbung setzt auf Campus Galli

Der Jahresbericht im Bereich Tourismus ist im Gemeinderat vorgestellt worden. Eine neue Plattform gibt es durch sieben Touristikverbände.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Meßkirch – Das Engagement der öffentlichen Hand im Tourismusbereich ist Wirtschaftsförderung. Dieser Feststellung von Bürgermeister Arne Zwick widersprach am Dienstag im Gemeinderat niemand. Auch Ratsmitglied Patricia Hutla nicht, die sich kritisch nach dem Nutzen erkundigt hatte. Dieser Grundsatzaussage des Verwaltungschefs schloss sich später noch eine weitere grundsätzliche Aussage an: "Wir sind noch immer mit dieser Arbeit im Aufbau." Im Mittelpunkt des Themenkomplexes Tourismus stand jedoch der Jahresbericht von Jennifer Bausch, Leiterin des städtischen Tourismusbüros.

Bausch beschrieb zunächst die Ausgangslage der Tourismusarbeit. Dabei gibt es aus ihrer Sicht eine Art Zeitzäsur – vor Campus Galli und jetzt mit Campus Galli. Deutlich macht sich diese Entwicklung an den sieben Touristikverbänden, bei denen die Stadt Meßkirch Mitglied ist. Bausch: "Vor Campus Galli war das eher eine Notlösung, weil Meßkirch an die klassischen Tourismusregionen angrenzt, aber nirgendwo richtig dazu gehörte." Das hat sich seit der Eröffnung der Mittelalterbaustelle geändert. Denn jetzt bieten diese sieben Verbände eine gute Plattform, um für dieses Projekt breit zu werben. Es hat sich aber noch mehr geändert. Jennifer Bausch machte das am Beispiel der "Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau" deutlich. Durch die neue Ausrichtung der Verbandsarbeit sei es gelungen, die Marke "Junge Donau" deutlicher zu positionieren.

Zwick brachte die Notwendigkeit der öffentlichen Beteiligung an der Tourismusarbeit auf eine griffige Aussage: "Die Gastronomiebetriebe bei uns sind meist kleine Familienbetriebe. Die können sich nicht auch noch um nationale oder internationale Werbung kümmern." Es geht jedoch deutlich um mehr als nur um Werbung. Das Angebot für die Urlauber muss vor Ort stimmig sein. Deswegen schlug die Verwaltung eine weitere Mitgliedschaft der Stadt vor. "Campus Galli Tours" ist eine kleine Genossenschaft, an der sich nach Zustimmung des Rats die Stadt mit einem Anteil in Höhe von 250 Euro beteiligt. Die anderen Anteilszeichner sind Gastronomiebetriebe aus dem engeren Umfeld und der baden-württembergische Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks. Ziel der im Herbst 2016 gegründeten Genossenschaft ist die Vernetzung des touristischen Service und der damit verbundenen Dienstleistungen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Meßkirch/Sauldorf/Leibertingen. Eines der Ziele ist die Einrichtung eines gemeinsamen Buchungsportals über das Internet. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit dem Campus-Galli-Projekt. Die Mittelalter-Baustelle verfügt über keine eigenen Übernachtungsmöglichkeiten, sondern nutzt die vorhandenen Kapazitäten der Gastronomie. Bausch: "Zielgruppen sind Familien, Paare und Gruppen."

Der Tourismus zeigt bereits jetzt in der Region Flagge, wie die von Bausch vorgestellten Zahlen für 2016 belegen. Danach gibt es in der Ferienregion Meßkirch/Leibertingen/Sauldorf 68 Übernachtungsbetriebe mit 600 bis 650 Betten. Die Meßkircher Tourismusmanagerin schätzt die Übernachtungszahl auf eine Größenordnung zwischen 40 000 bis 45 000. Bausch: "Im Kreis sind es 600 000 Übernachtungen und in Baden-Württemberg insgesamt 50 Millionen."

Tourismusarbeit in Zahlen

Die Zahl der Prospektanfragen im städtischen Touristikbüro hat sich von 154 im Jahr 2012 auf 287 im vergangenen Jahr erhöht. 24 Prozent der Anfragen kommen über das Internet. Die Interessenten wohnen im deutschsprachigen Raum sowie in den Niederlanden. Die Zahl der Führungen durch das Campus-Galli-Gelände und die Meßkircher Innenstadt erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 164 auf zuletzt 1033. Jennifer Bausch: "Ich vergleiche das mit der Insel Reichenau. Dort waren es ebenfalls 1000 Führungen." (hps)