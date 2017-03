Beuron Tourismusvereins "Donautal Tourismus Hohenzollern": Veranstalter zieht nüchterne Bilanz der Prospektbörse im Talhof

Nicht voll zufrieden zeigt sich Günther Irion, der Vorsitzende des Beuroner Tourismusvereins "Donautal Tourismus Hohenzollern", in seiner Bilanz über die jüngste Prospektbörse. Der Tourismusverein hatte dazu in den Talhof eingeladen, um Gastronomen, Zimmer- und Ferienwohnungsvermietern die Möglichkeit zu geben, sich mit Prospektmaterial für ihre Gäste einzudecken.

Irions Bilanz fällt im Nachgang zu der Veranstaltung nüchtern aus: "Trotz intensiver Werbung für die Veranstaltung durch einen umfangreichen Emailverteiler und in den Printmedien ist die Besucherzahl unter unseren Erwartungen geblieben", stellte er fest. Offensichtlich, so analysiert der Vorsitzende, sei es nicht gelungen, die Menschen, die der Verein mit dieser Aktion ansprechen wollte, zu erreichen und zum Besuch der Veranstaltung zu motivieren.

Als einer der Gründe für die geringe Besucherzahl mutmaßt Irion: "Schon im Vorfeld hatten wir uns die Frage gestellt, wie wir die Gastgeber für den Service an ihren Gästen mehr sensibilisieren können." Das Bereithalten von aktuellen Informationen stuft Irion als "Service am Gast" ein. Dies scheine jedoch vielen regionalen Gastgebern nicht so wichtig zu sein. 18 touristische Einrichtungen und Anbieter waren mit ihrem Prospektmaterial im Veranstaltungssaal des Talhofs, einer ehemaligen Scheune, vertreten. Acht Teilnehmer waren zudem mit Mitarbeitern vor Ort, die anderen hatten ihr Prospektmaterial lediglich ausgelegt.

Warum der persönliche Kontakt zwischen Ferienwohnungsanbietern und den Tourismusbüros der Kommunen so wichtig ist, machte Ursula Mägerle-Bantle aus Bingen deutlich. Sie bedauerte im Gespräch mit Andja Pepe von der Fremdenverkehrsabteilung im Sigmaringer Rathaus, dass es für französischsprachige Urlauber kein Prospektmaterial in deren Muttersprache gebe. Pepe sagte dazu: "Das wäre natürlich vor dem Hintergrund der Sigmaringer Geschichte wichtig." Derzeit seien im Rathaus Vorbereitungen im Gange. Sie bestätigte, dass sehr oft Franzosen im Tourismusbüro vorsprächen, die extra wegen der Zeit der Vichy-Regierung die Reise nach Sigmaringen unternommen hätten.

Die Anfrage aus Bingen unterstreiche den Bedarf an fremdsprachigem Informationsmaterial, besonders in Französisch. Andere Probleme hat Anton Blau. Der Präsident des Alb-Lauchert-Narrenrings warb um Besucher für das Narrenmuseum in Hettingen. Die Besucherzahlen dort seien rückläufig. Er erhoffe sich durch die Teilnahme an Prospektbörsen eine Steigerung des Bekanntheitsgrads seiner Einrichtung.

Die Besucher kamen indes nicht alle aus der Gastronomieszene. Johanna und Clemens Zagermann aus Kolbingen im Kreis Tuttlingen beispielsweise beschrieben die Motivation, weshalb sie die Börse besuchten, so: "Wir wandern gern und wollten uns über Angebote und neue Ziele in der Region orientieren."

Die Teilnehmer

Mit ihren Prospekten und Ansprechpartnern vor Ort im Talhof vertreten waren Abgeordnete die Städte Sigmaringen und Mengen, des Linzgau-Seeparks in Pfullendorf, der Waldbühne in Sigmaringendorf, des Narrenmuseums Hettingen, des Naturpark "Obere Donau" in Beuron, der Tourist-Information "Bodensee-Linzgau" sowie des Freilichtmuseums des Landkreises Tuttlingen in Neuhausen ob Eck. (hps)