Meßkirch Theaterstück versetzt in die Welt der Trümmerfrauen

Theaterstück versetzt in die Welt der Trümmerfrauen

Das Ensemble "Rolle vorwärts" spielt im Schlosskeller und beeindruckt mit seinem Theaterstück "Es ist ein Weinen in der Welt". Es geht um die Nachkriegszeit, um eine Generation geprägt von Krieg, Hunger, Misstrauen und Fremdenfeindlichkeit.

Der Rolle der Trümmerfrauen in der Nachkriegszeit hat das Theaterensemble "Rolle vorwärts" mit dem Stück "Es ist ein Weinen in der Welt" im Schlosskeller nachgespürt. Die zehn Darstellerinnen verkörperten diese Generation, die von Krieg, Hunger, mühsamem Aufbau, Misstrauen und Fremdenfeindlichkeit geprägt war. "Es ist eine ganz andere Zeit, die die Frauen hier darstellen, aber es passiert tagtäglich irgendwo", begrüßte Diane Kopp von der Museumsgesellschaft Meßkirch die 90 Zuschauer.

Der Krieg ist vorbei, doch vom Frieden spüren die Frauen im Dorf auf der Schwäbischen Alb noch nichts. Ihre Männer sind in den Krieg gezogen. Lange haben die Frauen nichts von ihnen gehört, warteten und bangen gleichermaßen um sie. Als Flüchtling kommt Gertrud (Monika Hapke) ein halbes Jahr nach Kriegsende von Hamburg ins Schwäbische. Sie will eine Weile bei ihrer Schwägerin leben, bis die Zeiten besser werden. Um Haus und Heimat beraubt, fühlt sich Gertrud als "Krüppel". Ebenso rau wie das Wetter, empfangen die Frauen im Dorf die Fremde. Eine Städterin und zudem ein "Fischkopf", das hat gerade noch gefehlt.

Die Zuschauer gewinnen tiefsinnige Einblicke in die Denkweise, die Köpfe und Herzen der Frauen, erfahren von ihren Ängsten, ihren Wünschen, Träumen und der Hoffnung, dass ihre Kinder in Frieden aufwachsen, ein pures, sattes Leben und eine Zukunft haben. Die Frauen empfinden diese Nachkriegszeit als großes Wartezimmer und wünschen sich, dass das Warten ein Ende hat. Nach und nach erhalten ihre Männer Namen, welche die Frauen mit vehementen Schlägen auf die verbeulten Blecheimer unterstreichen, und ein Gesicht.

Die Frauen erinnern sich an die letzten Worte, bevor die Männer in den Krieg zogen. Gleichermaßen ersehnen und fürchten sie die Rückkehr ihrer Männer. Wie werden Sie zurückkommen? Kommen sie überhaupt?

Nicht nur die Sprache ist für Protagonistin Gertrud ein Hindernis. Freundlichkeit und Höflichkeit sind nicht die Stärken der Frauen, die in groben Strumpfhosen, Kopftuch, Kittelschürze ihrer Arbeit nachgehen. Gertrud schlägt Argwohn und Misstrauen entgegen. Und richtig anpacken kann die Städterin auch nicht, sind sie sicher. "Misstrauen ist auch Krieg, nur subtiler", stellt Gertrud bedrückt fest. Der Krieg hat die Frauen bitter und ungerecht gemacht. "Des bin it i, des isch de Krieg. Des hon i mit dem Hunger in mi neig'fressa." begründet Magda (Tanja Czopiak), als sie wegen ihres Verhaltens im Kreuzfeuer steht.

Die Dialoge gehen unter die Haut, die Handlung hallt nach. "Das Stück ist sehr emotional. Das Grundthema Fremdenfeindlichkeit selbst ist immer aktuell", ist Klaus Michael-Schulz aus Herdwangen beeindruckt. "Man versuchte, sich in diese Zeit zu versetzen. Als Nachkriegskind kenne ich diese Geschichten nur von Erzählungen und Bildern", sagte Laisa Riedlinger aus Konstanz. "Die haben ein schwieriges Thema richtig gut angepackt", zeigte sich Insa Bix aus Meßkirch beeindruckt. "Eine Eins mit Sternchen" gab die einstige Deutschlehrerin Roswitha Guhl-Paulus aus Radolfzell ihrer ehemaligen Schülerin Lilo Braun für das Stück und ihre Regieleistung. Die Oberstudienrätin fand den Wechsel zwischen Dialekt und Hochsprache "klasse".

Wie es mit dem Leben der Trümmerfrauen weitergeht, erfährt das Publikum am Ende des Stückes. In Zweiergruppen treten die Akteurinnen nach vorne an den Bühnenrand. Dann erzählt jeweils eine die Lebensgeschichte der anderen weiter.

Auf der Bühne

Das Stück "Es ist ein Weinen in der Welt" erzählt von den Ängsten, Hoffnungen der Trümmerfrauen, in einer von Hunger und Misstrauen geprägten Nachkriegszeit. Text und Regie Lilo Braun, Regieassistenz Marion Schellinger. Verkörpert wurden die Akteurinnen von den Schauspielerinnen Monika Hapke, Billa Fular, Bruni Liehner, Jana Stockmaier, Tanja Czopiak, Monika Schultz, Anja Maier-Schütz, Rosmarie Schmid, Simone Schneider und Andrea Leicht.