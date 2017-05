Meßkirch Tennisclub Rohrdorf ist finanziell und sportlich erfolgreich

Der Tennisclub Rohrdorf baut Schulden ab. Das Vorstandsteam wird in der Hauptversammlung in den Ämtern bestätigt.

Meßkirch-Rohrdorf (sah) Gute Nachrichten für die Mitglieder des Tennisclubs (TC) Rohrdorf 1990 haben Vorsitzender Egon Schwarz und Kassierer Alexander Schnetzler in der Hauptversammlung im Vereinsheim überbracht. Der Verein hat seine Schulden im vergangenen Jahr um 844 Euro verringert und verzeichnet noch einen Gesamtschuldenstand von 981 Euro. "Im Laufe des Jahres sind wir rein rechnerisch schuldenfrei", unterstrich Schwarz. Haupteinnahmequelle des Vereins sei das Tennisheim, das auch für Familienfeiern gemietet werden kann. Egon Schwarz dankte Gisela und Hans Groganz für ihre Arbeit im Tennisheim und auf der Platzanlage mit einem Gutschein.

Auch die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen, wie René Schnetzler im Bericht von Sportwart Christian König verlas. Der Tennisclub Rohrdorf hat eine Tennisspielgemeinschaft (TSG) mit dem Tennisclub Meßkirch und veranstaltet gemeinsam Turniere. Als eingespielte TSG sind in der kommenden Saison wieder fünf aktive und drei Jugendmannschaften gemeldet. Es gelte die guten Leistungen der vergangenen Saison zu bestätigen, so der Sportwart. Die Tennisplätze in Rohrdorf sollen schnell spielfertig gemacht werden. Am 14. Mai beginnen die Rundenspiele der Herren 50plus, im Juni werden die Clubmeisterschaften in Meßkirch ausgetragen. Am 22. Juli findet das Mixed-Turnier und am 16. September die Doppelmeisterschaft auf dem Tennisgelände Rohrdorf statt.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand von 13 Wahlberechtigten bestätigt. Aktuell zählt der Verein 51 Mitglieder, davon sind 18 Aktive. "Das ist erschreckend", konstatierte Egon Schwarz. Der Vorsitzende bedauerte einige Austritte zum Jahreswechsel und Wechsel von der aktiven zur passiven Mitgliedschaft. Dies schlage sich in den Mitgliedsbeiträgen nieder. Doch es habe auch zwei Neueintritte gegeben. Der stellvertretende Vorsitzende des TC Meßkirch Klaus Weber freut sich auf die Saison, gemeinsame Spiele und Veranstaltungen. Mike Mutscheller vom Sportverein Meßkirch 04 freut sich über das gute Auskommen auf dem Gelände: "Machen wir weiter so."

Wahlen

Vorsitzender: Egon Schwarz; stellvertretender Vorsitzender: Daniel Hübler, Kassierer: Alexander Schnetzler, Schriftführer: Heiko Schwarz, Beisitzer: Pascal Schwarz, Tobias Kille, Wilfried Schwarz, Denise Schnetzler und René Schnetzler. Kassenprüfer: Hans Groganz und Mike Mutscheller.

Kontakt: Vorsitzender Egon Schwarz, Graf-Eberhard 2, 88605 Rohrdorf, www.tc-rohrdorf.de