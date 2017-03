Meßkirch "Tausende sind ertrunken"

Thomas Nuding über seinen Hilfseinsatz im Mittelmeer. Auf der "See Eye" ist er als Kapitän unterwegs.

Meßkirch – 60 bis 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Um diesen zu helfen "braucht es Hilfsorganisationen, weil sich die Politik weltweit raushält", sagt Thomas Nuding. In einem Vortrag im Feuerwehrhaus zeiget er auf, wie so eine Hilfe ganz praktisch aussehen kann. Der Diplomingenieur für Heizung und Sanitär und Gemeinderat der Freien Wähler wird schon Anfang April wieder unterwegs sein: als Kapitän auf der "Sea Eye".

Seit 30 Jahren ist Nuding Skipper und das vorwiegend auf dem Bodensee und im Besitz mehrere Schifferpatente. Als er von der Hilfsorganisation "Sea Eye" hörte, da war für ihn klar: "Das mache ich auch." Er ging von einem Abenteuer aus. Inzwischen weiß er jedoch: "Es ist eine Notwendigkeit." Im vergangenen Jahr war ein bereits im Herbst mit dem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge aus maroden Booten in Sicherheit zu bringen. Warum rettet man Flüchtlinge und bringt sie nach Europa? "Es sind schon genug da", sagen manche Europäer. Nuding ist diese Ansicht egal. "Man kann es niemandem verdenken. Die Leute leben in widrigsten Verhältnissen. Sie flüchten nach Libyen", berichtete er. Von dort werden sie auf die Boote gebracht und zahlen an die Schleuser horrende Preise. "3000 Euro sind da locker drin", berichtet der Kapitän. Wer sich weigert, auf ein Boot zu steigen, werde erschossen. "Niemand hat es verdient, im Mittelmeer zu ertrinken. Ich möchte nicht auf Malta Urlaub machen und wissen, dass hier 10 bis 12 000 Menschen ertrunken sind", ist Nuding überzeugt: "Wenn niemand helfen würde, dann waren es 100 000 Tote.

" Schleuser fahren den Booten hinterher und nehmen die Motoren zum Wiederverkauf weg. Die Qualität der Boote sei extrem schlecht. Und: "Die Nichtschwimmerquote ist bei 100 Prozent und die Schwimmwesten taugen nichts." Fazit: Wer ins Wasser fällt, der hat keine Chance.

Die "See Eye" ist 60 Jahre alt und im Mittelmeer zwischen Libyen und Lampedusa im Einsatz. Wenn Boote aufgebracht werden, dann übergibt man die Passagiere der italienischen Küstenwache. Diese bringt sie nach Sizilien in ein Auffanglager. Nuding erzählt ohne Pathos. Er fügt immer wieder Informationen ein, die der Laie nicht wissen kann. Informiert auch über andere Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die ebenfalls Menschen retten. Und er beschreibt Einsätze wie diesen.

"Morgens wurden wir von Fischern darauf aufmerksam gemacht, dass in der Nähe Boote treiben würden." Vor Ort ist der Fall klar: Auf acht Metern Länge und drei Metern Breite sitzen über 100 Personen. Der Motor ist schon weg. Der Zustand des Bootes ist schlecht. Die Boote sind so überfüllt, dass die Leute auch auf den Schläuchen sitzen. Verletzte, Tote, es gibt alles in diesen Booten. "Man darf mit dem Schiff nicht zu nahe ran, damit niemand versucht, von sich aus auf das Schiff zu kommen", erklärt der Kapitän aus Meßkirch. Jetzt wird ein kleines Schlauchboot ausgesetzt, das den Bootsflüchtlingen Schwimmwesten bringt.

Weitere Maßnahmen werden erst eingeleitet, wenn jeder eine Schwimmweste hat. Salzwasser, Benzin aus Kanistern und Urin auf dem Boden der Boote ergeben ein Gemisch, das fast wie Salzsäure reagiert und die Haut angreift. Verletzte sind da noch schlechter dran. Schrauben ragen aus den Böden. Auf dem Schiff wird es eng. Kein Platz, keine Decken, 150 Quadratmeter Decksfläche und schlechtes Wetter. Am nächsten Tag findet sich dann ein Schiff der Italiener, das Flüchtlinge nach großen Schwierigkeiten übernimmt. Und die Marine? "Die ist nur dazu da, um den Schleusern das Handwerk zu legen", sagt Nuding mit spürbarer Skepsis.

Einsatz

Acht Tage dauert ein Einsatz mit dem umgebauten Fischkutter "Sea Eye", nach dem auch die Hilfsorganisation benannt ist. Alles wird komplett durch Spenden finanziert. Sea-Eye will helfen, Schiffbrüchige und Ertrinkende auf ihrer lebensgefährlichen Überfahrt durchs Mittelmeer zu retten. Wichtigste Rettungsmaßnahme ist dabei, SOS abzusetzen und eine professionelle Hilfe einzuleiten.

Spendenkonto und Informationen im Internet: www.sea-eye.org