Meßkirch Tausende Besucher beim Waldfest in Rengetsweiler - Mit vielen Bildern!

Die "Alpen-Mafia" sorgte am Samstagabend beim Waldfest in Rengetsweiler für Partystimmung. Ein Höhepunkt am Sonntag war der Auftritt der Blaskapelle "Peng".

Wieder einmal entpuppte sich das Waldfest in Rengetsweiler am Wochenende als Besuchermagnet und das Festzelt einem Fassungsvermögen von 2000 Besuchern war rappelvoll. Zur Eröffnung am Samstagabend sorgten die Musiker aus Ablach mit unterhaltsamen Polkas, Marschmusik und Schlager-Medleys für Stimmung, bevor die "Alpen-Mafia" die Bühne stürmte und für mitreißende Partystimmung sorgte. Fast keinen hielt es mehr auf den Bänken, die von den Besuchern als Tanzfläche genutzt wurden. Die Hände gingen nach oben oder an die Krüge, wenn die Mafiamusiker ihr Publikum zum Mitklatschen oder zum "Prosit" aufforderten. Und viele Besucher kamen in Oktoberfestmontur, das heißt, Leder- oder Kniebundhose für die Knaben und ein fesches Dirndl für die Damen. Die Bedienungen hatten alle Hände zu tun und das Durchkommen durch die eng besetzten Bankreihen war höchst schwierig. "Unsere Leute und Helfer haben Großartiges geleistet, ob in der Küche, an der Theke oder Service", lobte Vorsitzende Monika Liehner ihre fleißigen Helfer. Auch die Zusammenarbeit mit der Security funktionierte problemlos, wie sie gegenüber dem SÜDKURIER erklärte. Und auf die Einhaltung des Jugendschutzes wurde nach Angaben von Siegbert Blum penibel geachtet, und so kamen Jugendliche nur mit dem Partypass ins Zelt.

Der gestrige Sonntag stand ganz im Zeichen der Blasmusik und zum Frühschoppen sorgten die 60 Musikanten der Stadtkapelle Meßkirch unter der bewährten Leitung von Zsombor Rethy für gute Stimmung. Dass beim gestrigen Fest- und Muttertag viele Küchen kalt blieben, konnte man an den vielen Familien feststellen, die sich im Festzelt kulinarisch verwöhnen ließen. Auch die von den Musikerfrauen und Freiwilligen gebackenen Kuchen und Torten waren heiß begehrt. Der Musikverein Schwenningen sorgt mittags für die musikalische Unterhaltung und auf dem Freigelände lockte der traditionelle Hammellauf. Mit der Blaskapelle Peng gab es zum Abschluss des Sonntags ein absolutes Highlight für die Blasmusikfreunde, denn sie sorgte mit ihrem böhmisch-mährischen Stil und den Gesangseinlagen von Sängerin Ute für Begeisterung.

Festausklang

Am Montag beginnt der Feierabendhock um 16.30 Uhr, wobei die Jugendkapelle Wald ab 17.30 Uhr spielt, bevor der Musikverein Burgweiler für den Festausklang sorgt.