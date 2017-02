Ein Unbekannter brach den Tank einer Sattelzugmaschine in der Ziegelbühlstraße auf:

Über 500 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 600 Euro erbeutete ein Unbekannter in der Nacht auf Montag aus einer Sattelzugmaschine auf dem Kiesparkplatz in der Ziegelbühlstraße am Ortsende von Meßkirch. Laut Polizei, muss der Täter mindestens einen großen Tank dabei gehabt haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0 75 71/10 40.