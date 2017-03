Meßkirch Straßensanierungen 2017: Stadt benötigt einen Tiefbauingenieur

Bei den Straßen im Stadtgebiet gibt es an vielen Stellen – teilweise großen – Sanierungsbedarf. Soweit kamen die Gemeinderäte jüngst überein, nachdem ihnen im Technischen Ausschuss eine Auflistung der in diesem Jahr geplanten Ausbesserungsarbeiten präsentiert worden war.

Bürgermeister Arne Zwick hatte der Vorstellung vorangestellt, dass die Stelle eines Tiefbauingenieurs bei der Stadt besetzt werden müsse, um die geplanten Vorhaben auch umsetzen zu können. Sprich: Es mangle nicht an dem für die Arbeiten notwendigen Geld, sondern an der benötigten Arbeitskraft, die Pläne auch Wirklichkeit werden zu lassen. Eine erste Stellenausschreibung habe leider keinen Erfolg gebracht.

CDU-Gemeinderat Karl-Heinz Thoma sprach sich dafür aus, den Hinterer Stockertweg schnell zu sanieren. "Die Straßen, die am meisten benutzt werden, sollten zuerst gemacht werden", forderte er. Freie Wähler-Gemeinderat Erich Bauer erkundigte nach dem Stand bei der Meister von Meßkirch Straße. Uwe Winkler vom Stadtbauamt entgegnete, dass die präsentierte Maßnahmenliste sich nur auf diejenigen Straßen beziehe, bei denen ausschließlich an der Oberfläche gearbeitet werden muss. Es gebe jedoch viele Stellen in der Stadt, an denen etwas getan werden müsse – auch was den Unterbau betrifft.

Die Gemeinderäte Jürgen Fecht (CDU) und Joachim Bach (Freie Wähler) sprachen sich dafür aus, die Sanierungsarbeiten am Eingang zur Grabenbachstraße hinten an zu stellen. Winkler verwies darauf, dass die Mauer in dem Straßenbereich im Eigentum der Stadt sei und Bürgermeister Zwick folgte der Sichtweise der Gemeinderäte, indem er feststellte, dass generelle Überlegungen zur Gestaltung der Straße anstünden, die abgewartet werden sollten.

In der sich der Ausschusssitzung anschließenden Gemeinderatssitzung meldete sich ein Bürger zu Wort, der auf die Straßenverhältnisse im Schaföschle aufmerksam machte. Auch fünf Jahre nach einer Baumaßnahme sei dort nicht die versprochene Straßendecke eingezogen worden. Er erwarte, dass das Thema angegangen werde und auf eine Prioritätenliste kommt. Andernfalls sehe er sich gezwungen, eine Bürgerinitiative zu gründen. Bürgermeister Zwick wiederholte, seine Aussagen aus der Ausschusssitzung. "Wir wissen, dass wir da nicht auf dem Stand sind."

Gemeinderätin Insa Bix (CDU) erkundigte sich, ob es nicht so etwas wie einen Plan gibt, nach dem die Straßen in der Stadt saniert werden sollen. Würde man den veröffentlichen, könnten sich die Bürger darauf einstellen, wann ihre Straße an der Reihe ist. Winkler antwortete, dass die Straßen insgesamt vor rund zehn Jahren in einer Schadensaufnahme erfasst und in fünf bis sechs Kategorien eingeteilt worden seien. "Danach versuchen wir vorzugehen", sagte er mit Blick auf die Auswahl der Sanierungsprojekte. Bix sprach sich für eine Aktualisierung dieser Liste aus. Die Sanierung der städtischen Straßen sei wichtig, auch was die Außenwirkung der Stadt betrifft.

Bürgermeister Zwick stimmte der Idee zu, verwies aber auch darauf, dass in den vergangenen Jahren immer wieder der Rotstift bei Straßensanierungsvorhaben durch den Gemeinderat angesetzt worden sei, wenn im Laufe eines Haushaltsjahres zusätzliches Geld gebraucht worden ist. Insofern müsse auch mitbedacht werden, dass man sich im Fall eines verbindlichen Sanierungsplans, der den Bürgern mitgeteilt werden würde, auch zwingend an die einmal gemachten Zusagen halten müsste. Sonst würde solch ein Unterfangen keinen Sinn ergeben.

Uwe Winkler vom Stadtbauamt stellte die Liste der für 2017 geplanten Straßenbaumaßnahmen vor:

Den Gehweg und das Geländer auf der Mauer an der Grabenbachstraße, nahe des Kreisverkehrs. Kostenpunkt: 60 000 Euro

Die Verbindungsstrecke zwischen Menningen und Inzigkofen-Engelswies auf einer Länge von rund 200 Metern (60 000 Euro)

Kirchleäcker in Rengetsweiler; inklusive der Verlegung von Leerohren für Glasfaserleitungen (61 000 Euro)

Im Buhlen; inklusive einer Leerrohrverlegung sowie einer Drainage in einen bestehenden Regenwasserkanal (177 000 Euro)

Den Abriss des Fußgängerstegs über die Ablach aus Gründen der Verkehrssicherheit (12 000 Euro)

Sanierungsarbeiten an der Alten Langenharter Straße ab Rohrdorf. Hier sollten Schutzplanken installiert und eine Stützmauer gerichtet werden. (20 000 Euro)

Sanierung des Höhen- und des Haldenwegs in Igelswies. Neben der Schaffung einer Glasfaser-Struktur soll dort der Gehweg erneuert werden (96 000 und 110 000 Euro).

Sanierungsarbeiten in der Straße Unterm Ablaß (46 000 Euro)

Die Auflistung der Vorhaben, die für dieses Jahr geplant sind, kommentierte Bürgermeister Arne Zwick mit den Worten: "Wohlwissend, dass die Aufzählung nicht abschließend ist."

