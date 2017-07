vor 7 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Stetten am kalten Markt Stetten bittet zum Mittelalterfest Spectaculum

Der Countdown läuft: Am Freitag um 19 Uhr beginnt das 6. Stettener Spectaculum. Wenn ab 17 Uhr die ersten Gäste eingelassen werden, liegt hinter den Verantwortlichen eine monatelange Vorarbeit. Es sind nicht nur die unmittelbaren Mitarbeiter des Organisationskomitees um Harald Dreher. Viele Vereine und ihre ehrenamtlichen Helfer kümmerten sich in den vergangenen Wochen und Monaten um die Vorbereitungen. Doch die Mühen sind am Wochenende vergessen. Dann haben nämlich im Herzen der Garnisonsgemeinde Hexen, Ritter, Zauberer, Landsknechte, fahrende Händler und Gaukler das Sagen.