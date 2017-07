vor 28 Minuten SK Meßkirch Stadtlauftraining auf der Strecke

Die Vorbereitungen für den Stadtlauf am Samstag, 15. Juli, im Rahmen des Stadtfests gehen in die Endphase. Das Training findet ein letztes Mal auf der Originalstrecke statt. Treffpunkt ist am Mittwoch um 19 Uhr am Rathaus.