Meßkirch Stadtkapelle will hohes Niveau beibehalten

Die Stadtkapelle blickt auf ein reges Vereinsjahr mit 20 Auftritten, 44 Proben und einem Probenwochenende. Das Niveau hat sich mit dem Jahreskonzert gesteigert und soll so bleiben, doch der Probenbesuch ist mit 70 Prozent noch ausbaufähig.

Die Stadtkapelle Meßkirch hat zum Jahreskonzert einen Entwicklungssprung gemacht, den Dirigent Zsombor Rhety beibehalten möchte. Das sagte er bei der Jahresversammlung im SV-Heim. "Wir können stolz sein auf unsere musikalischen Leistungen, die besonders beim Jahreskonzert im vergangenen Jahr zum Ausdruck kamen", sagte er. Weitere Themen waren die Jugendarbeit sowie die zahlreichen Aktionen des Vereins.

Mit 20 Auftritten, 44 Probenabenden und einem Probenwochenende waren die 58 Aktiven der Stadtkapelle im vergangenen Jahr gut ausgelastet, wie Vorsitzender Armin Mayer sagte. Denn nicht nur im musikalischen Bereich war der Verein aktiv, sondern er übernahm die Bewirtung beispielsweise beim Stadtfest, und war bei Ferienprogramm, Fahrradbörse und Altkleidersammlung vertreten. Mayer lobte die gute und gesellige Kameradschaft.

Auch für die Jugendarbeit hat die Stadtkapelle über den Tellerrand geblickt und sich mit mit den Vereinen Heudorf, Menningen, Rohrdorf und Meßkirch zusammengeschlossen. Diese Zusammenarbeit habe sich sehr gut bewährt, sagte das Jugendleiter-Team Janine Sulger und Erich Gommeringer. Neben dem Jahreskonzert in Meßkirch hatte die Jugendkapelle verschiedene Auftritte bei Vereinsfesten in der näheren Umgebung. Insgesamt gehören 27 Mädchen und Jungen der Kapelle an. 20 davon befinden sich in regelmäßiger Ausbildung und teils in Vorbereitungslehrgängen für die D1- und D2-Prüfungen, die jährlich stattfinden. Die Jugendkapelle ist auch einer der größten Ausgabenpunkte: Neben Instrumentenkauf und Reparaturen waren viele weitere Kosten mit dem Unterhalt der Jugendkapelle verbunden. Doch letztlich wurde eine zufriedenstellende Rücklage des Kassiers durch Mathias Schafheitle bestätigt.

Neuzugänge gab es auch bei der Stadtkapelle, drei Musiker trugen zum hohen Niveau bei. "Das ausgewählte Motto 'Amerika' mit den Musikstücken hatte einen besonderen Schwierigkeitsgrad und verlangte höchste Konzentration von euch Musikern. Es war ein gelungener Einsatz mit hohem Niveau", lobte Dirigent Zsombor Rhety. "Und diese gemachte Steigerung wollen wir beibehalten." Gleichzeitig erinnerte er an den Probenbesuch, der mit 70 Prozent noch ausbaufähig ist.

Bürgermeister Arne Zwick hatte höchstes Lob für die Musiker der Stadtkapelle: Sie seien immer präsent sowie bereichern und pflegen das Kulturgut in der Stadt.

Wahlergebnisse

Vorsitzender Armin Mayer; Stellvertreter-Team Markus Botzenhart, Andreas Fritz und Holger Schank. Schriftführererin Madeleine Faschian; Kassier Alexander Stärk, Beisitzer; Ekkehard Jäger, Bastian Muffler, Nadine Rebholz und Thomas Renz. Das Jugendleiter-Team besteht aus, Janine Sulger, Erich Gommeringer und Thomas Schatz. Notenwart Uli Lipp, Vizedirigentin und Uniformwart Franziska Walk. Kassenprüfer Alex Kramer und Mathias Schafheitle. (km)