Meßkirch Stadtgeschehen unter der närrischen Lupe

Schnurrer-Gruppen haben ihr Publikum am Rosenmontag bestens unterhalten: Viel Lokalkolorit, närrische Visionen und Musik.

Meßkirch – Die Schnurrer, die am Rosenmontag durch die Lokale zogen, amüsierten mit tollen Ideen, guter Musik und Plaudereien vom Städtle. Sie hatten sogar einige Vorschläge parat, wie Meßkirch noch attraktiver gemacht werden könnte. Zehn Gruppen bescherten den Gästen einen abwechslungsreichen Abend mit kreativen Einfällen und Genuss für Augen und Ohren.

Die Hänsele, verkleidet als Früchte, blickten auf das Verkehrschaos in Meßkirch vom vergangenen Sommer zurück. "'S dät laufe" in der Stadt, wenn nicht jeder so viele Umwege hätte fahren müssen. Neben dem Verkehr sorgten sich die Narren um die Stadtentwicklung, zu der sie aber auch aufregende Idee präsentierten.

Die Alt-Narrenmütter könnten das Problem anpacken und Meßkirch umgestalten, denn "unsere Arbeitswut ist legendär". Sie hätten auch gleich mehrere Sympathisanten: "Dem Müller Männe isch die Stadtentwicklung au a Graus, da haut's einem die Problemfüß aus dem Quickschuh raus." Der Sahne könne sich noch ein paar Anregungen von seinem Freund Donald Trump holen, "wie man an die Leit na mault und sich so die Kundschaft versaut".

Die Überlegungen der "Wäschweiber" Nicola Hahnke, Monika Kirchmaier und Christa Jehle kreisten ebenfalls um die Stadtentwicklung: "Der Müller Männe wills rot Haus verkaufe, in welche Schlappe solle mir dann rum laufe?" Wo man doch in Meßkirch wegen einer Kleinigkeit gleich kilometerlang laufen müsse, da es in der Innenstadt keine Lebensmittel mehr gibt. "Unseren Wirtschaften geht's beschisse, die werde it gschlosse, die werde abgrisse", klagen die Frauen. Auch die Situation auf dem Friedhof griffen sie auf: "Im Sommer ein Hitzschlag, im Winter verfriersch, da oben dein eigenes Leben riskiersch." Tosenden Applaus erhielten sie für ihren Vorschlag, auf dem Friedhof eine Fußbodenheizung einzubauen.

Die Heudorfer Turnerfrauen quälten ganz andere Sorgen. Sie beteten: "Zwickle, hilf uns aus der Not, damit wir bald wieder an Turnsaal hond". Doch länger würden sie schon darum beten, einen jungen Mann zu bekommen. Bisher hätten noch nicht einmal die Wallfahrten genützt. Noch immer müssten sie das nächtliche Schnarchen ertragen und "einen Männerschnupfen, welch ein Graus, da leidet gleich das ganze Haus". Nach den mahnenden Wort von Gott erkannten die Frauen, dass ihre alten Männer doch nicht so übel sind, denn die spuren schon ein bisschen und können doch allerhand.

In welchen Stress eine Frau geraten kann, wenn sie für eine Liebelei attraktiv bleiben will, erfuhr das Publikum von Miryam Siebenrock. Doch was nützen "Anti-Hautverschlaffungsgels", stundenlanges Schwitzen im Fitness-Studio und die inneren Werte, wenn nirgends in Meßkirch ein geeignetes Gegenüber zu entdecken ist? Wo jemanden finden? "Wenn du die Liebelei in de Sauna triffscht, dann weißt du wenigstenst, woran du bischt."

Als Obst und Gemüse wünschten sich die Firlefanz-Frauen (nach der Musik von "Ti amo") nur eins: "Ther-mo-mix, ich will in den Thermomix". Das sei Wellness für das Gemüse, denn er sei so wunderbar, "die scharfe Klinge das Maß aller Dinge". Statt den Mann zu verführen, will die Frau nur noch pürieren. Ein Thermomix könne wahrlich alles: alte Schrauben sortieren, hervorragend Socken waschen und im Display könne man noch Fußball schauen.

Die Fanfarenzug-Frauen haben zwar ein Ufo gesehen, aber kaum mehr Kneipen in der Stadt: "In Schnerkingen hond se ebenso den Schlüssel rumgedreht." Doch dann plötzlich der Ruf: "Guck, guck, i hon a Kneipe gsähe." Und tatsächlich, die grünen Marsfrauen konnten eine große Liste von Lokalen aufzählen, die sie alle in Meßkirch entdeckten.

Zwischen den Beiträgen brachten die Musikkapellen aus Rohrdorf und Thalheim sowie die Lumpenkapelle Tettnang Schwung in die Gasträume mit fetzigen, poppigen Stücken und auch mit Schunkelmelodien. Die Musiker und ihr Publikum genossen die prima Stimmung und beste Unterhaltung, die erst kurz vor Mitternacht endete.

Schnurr-Tradition

Es gehört zu einer alten Tradition, dass Schnurrer-Gruppen an Fastnacht durch die Lokale ziehen. Während sie früher maskiert und anonym ihr Wissen preisgaben, sind es heute feste Formationen oder spontan Zusammengefundene, die mit Musik für Stimmung sorgen oder mit Redebeiträgen Lokalpolitik, Stadtgeschehen und allzu (Zwischen-) Menschliches aufgreifen. (imi)