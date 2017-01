Meßkirch Stadt Meßkirch setzt Prioritäten für Sanierung und Neubauten

In Meßkirch sollen bis 2020 zwei neue Kindergärten entstehen. Außerdem soll weiteres Wohnbaugelände erschlossen werden.

Die Sanierung des Meßkircher Hallenbads wird die Stadt auch 2018 beschäftigen. Vorbehaltlich eines Zuschusses aus dem Ausgleichsstock hatten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung den ersten Bauabschnitt in Höhe von von 1 043 000 Euro in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen. Dieser soll bereits bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag beschlossen werden. Der zweite Bauabschnitt der Sanierung mit Kosten von 707 000 Euro soll dann 2018 folgen. Vorausgesetzt wird auch hier, dass es eine Förderung aus dem Ausgleichsstock des Landes gibt.



Und auch eine zweite Maßnahme aus dem geplanten Haushalt 2017 soll im Folgejahr noch weiterlaufen: Für jeweils 310 000 Euro soll neues Baugelände in Menningen und Meßkirch erschlossen werden. "Grund hierfür ist die derzeit hohe Nachfrage nach Bauland und der in den vergangenen Jahren registrierte Bevölkerungszuwachs in der Stadt", sagt Bürgermeister Arne Zwick. Wie Kämmerer Joachim Buuk erläuterte, sind für 2018 zudem die folgenden Investitionen vorgesehen: 130 000 Euro für die Unterbringung des Heimatmuseums im Schlössle, wobei hierbei mit einem 55 000 Euro-Zuschuss gerechnet wird, sowie 150 000 Euro für Stadtsanierungsmaßnahmen bei einem Zuschuss über 90000 Euro. In den Jahren 2019 und 2020 werde der städtische Haushalt dann durch den Bau von Kindergärten gekennzeichnet sein. Der Neubau eines Kindergartens mit Kinderkrippe stehe 2019 mit geschätzten Kosten für die Stadt in Höhe von 1 880 000 Euro auf der Aufgabenliste. Dieser Kindergarten soll als Ersatz für den Schlosskindergarten sein. Im Jahr darauf stehe dann ein Betrag über rund 1 980 000 Euro für einen Kindergarten-Neubau, inklusive Krippe, als Ersatz für den Kindergarten St. Raphael in der Finanzplanung.

Für das übernächste Jahr rechnet die Stadtverwaltung mit der Umgestaltung des Knotenpunkts Pfullendorfer- und Mengener Straße sowie mit der Erschließung weiteres Wohnbaugeländes in Meßkirch (365 000 Euro) und in Langenhart (185 000 Euro). Für Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung sind sowohl für 2019 wie auch für 2020 rund 150 000 Euro eingeplant, wovon jeweils die Zuschüsse über je 90 000 Euro abgezogen werden müssen. Nicht in den Vorausplanungen enthalten ist die Altlasten-Sanierung im Bereich Jahn- und Heinrich-Heine-Straße. Wie mehrfach berichtet, geht es dabei um das Gelände des früheren Wäschereibetriebs, in dem zuletzt die Firma Berendsen einen Standort hatte. Die Firma Bizerba, die ihr Meßkircher Werk in unmittelbarer Nachbarschaft hat, möchte das Gelände nach erfolgter Sanierung übernehmen, um so erweitern zu können. Mit Blick auf die Sanierung teilt Buuk mit: „Kosten, Zuschüsse und Umsetzungszeitraum sind noch nicht bekannt.“ Weiter seien Großprojekte wie die Sanierung des Rathauses oder der Ausbau des Schulzentrums am Feldweg nicht in der Finanzplanung bis 2020 enthalten, sondern auf die Jahre danach verschoben worden.