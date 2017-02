Ganz im Zeichen des Fußballs stand über das vergangene Wochenende die Stadthalle in Meßkirch, wo sich die Jugendmannschaften von der E- bis zur A-Jugend zur Futsal-Hallenbezirks-Meisterschaft trafen.

Der hinter dem Begriff "Futsal" stehende Sport unterscheide sich vom üblichen Hallenfußball und komme in der Hauptsache aus Südamerika und Brasilien, wie Ulrich Braunschweig, Jugendleiter beim SV Meßkirch, erläuterte. Das Besondere daran sei, dass der Fußball, mit dem gespielt wird, relativ wenig Druck hat und im Spielverlauf ohne Bande, sondern mit Seitenlinien gespielt wird. Dass die Jugendfußballer der Region mit diesen Vorgaben umzugehen wussten, zeigten sie während des zweitägigen Turniers.

Insgesamt waren es 400 Spieler, die pro Mannschaft zehn Spiele mit einer Spieldauer von jeweils zwölf Minuten auf dem Kleinfeld in der Stadthalle auszutragen hatten. So gab es pro Tag vier Turniere mit jeweils fünf Mannschaften, wobei die ersten zwei Mannschaften bis in die Endrunde weiterkommen konnten. Es zeigte sich, dass das Futsal einen sehr schnellen Spielverlauf mit sich bringt und einen entsprechenden Einsatz von jedem der vier Feldspieler und von dem Torwart verlangt. Für die Vorbereitung des Turniers, das über den Bezirk und den südbadischen Fußballverband beantragt werden musste, hatte sich das Team um Jugendleiter Braunschweig und dessen Stellvertreter, den sportlichen Leiter Armin Hantmann, engagiert. Armin Hantmann betonte, dass dieses Unterfangen seitens der Stadtverwaltung einerseits sowie durch die vielen freiwilligen Helfer beim Turnier in der Stadthalle andererseits stark unterstützt wurde. So war es neben Bürgermeister Arne Zwick, der bei der Turnierleitung mitwirkte, auch Alexandra Geiger, die sich in der Küche und im Service, so wie viele andere Mütter auch, nützlich machte.

In Meßkirch wurde am Wochenende der dritte Tag in der Hallenrunde ausgetragen, die in der Stadthalle über die vergangenen drei Monate gespielt worden war. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Mannschaften der weiteren Region zusammen. Jugendmannschaften waren in den einzelnen Gruppen von der E- bis zur A-Jugend mit dabei aus Pfullendorf, Konstanz, Radolfzell, der Reichenau, Markdorf, Denkingen, Überlingen, Salem, Herdwangen, Walbertsweiler/Rengetsweiler sowie auch aus Meßkirch.

Von vielen Zuschauern war zu vernehmen, dass sie die Darbietungen der Nachwuchskicker in ihrer relativ kurzen Spielzeit begeistert hatten. Die Teams der E und F- Jugend, also der Sieben- und Achtjährigen, kämpften in der zehnminütigen Spielzeit genauso um jeden Ballbesitz, wie es ihre Vorbilder im Profifußball tun. Und wie Armin Hantmann betonte, stand dabei das "Fair Play" an beiden Tagen an erster Stelle. Eine Maxime, die von den Spielern auch beherzigt wurde.

