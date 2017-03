Meßkirch-Rohrdorf Spendenaktion nach Brand: Thomas Moll ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Große Unterstützung und Anteilnahme wurde Thomas Moll und seiner elfjährigen Enkeltochter Marie zuteil, nachdem im September ihr Haus bei einem Brand zerstört wurde. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass die beiden nicht zuhause waren, als die Falmmen das Gebäude zerstörten. Vier Frauen aus der Nachbarschaft organisierten in der Folge eine Spendenaktion.

Der Schreck war groß: Am 9. September 2016 erfuhr Thomas Moll, dass das Haus, in dem er in Rohrdorf als Mieter wohnt, brennt. Er lag in dieser Zeit wegen eines Trümmerbruchs in einer Münchner Klinik. Und auch seine elfjährige Enkeltochter Marie, die ansonsten bei ihrem Opa wohnt, war nicht in Rohrdorf, sondern bei ihrem Vater. Das komplette Mobiliar wurde ein Raub der Flammen. Alle Kleider, Möbel, Spielsachen und vor allem auch alle Erinnerungen an die vor drei Jahren verstorbene Oma wurden im Feuer vernichtet.

Vier Frauen aus der Nachbarschaft organisierten daraufhin eine Spendenaktion: Silke Hellstern, Ingrid Maas, Silke Schatz und Gaby Thomas. Sehr bewegt zeigt sich Thomas Moll von der riesigen Hilfsbereitschaft der Menschen – Spenden kamen aus Rohrdorf, Meßkirch und Umgebung bis nach Pfullendorf hin. Die Menschen nahmen Anteil und zeigten das entsprechend. Das Spender-Team um die vier Frauen kümmerte sich darum, dass alles den richtigen Weg geht – und das vollkommen uneigennützig.

Ein technischer Defekt hatte den Brand an dem Fertighaus verursacht, der Schaden wurde auf 200 000 Euro beziffert. "Im Moment wusste ich nicht, was mehr schmerzte: meine Behandlung oder dass ich quasi alles verloren hatte", sagt Thomas Moll rückblickend. Seit einigen Wochen ist nun wieder etwas Normalität eingekehrt bei Thomas Moll und Enkelin Marie. Seit 1. Februar leben die beiden in einer Erdgeschosswohnung in unmittelbarer Nähe seines vorherigen Wohnbezirks. Auch gesundheitlich geht es Moll schon besser, auch wenn der Rollator noch in greifbarer Nähe steht.

Neben Geldspenden von über 6000 Euro, die für die nötigsten Anschaffungen verwendet wurden, kamen auch Gutscheine von Geschäften aus Meßkirch an. Für Marie gab es für die Wintertage eine besondere Kleiderausstattung von einer Familie aus Langenhart sowie viele Geschenke, Spiele und Bücher, die das Spender-Team zusammen mit Wäsche und Kleidung überbrachte. Aber auch aufmunternde Briefe konnte Thomas Moll in Empfang nehmen. "Es ist schön zu wissen, dass man nicht ganz alleine ist, wenn das Schicksal so zuschlägt", sagt Thomas Moll. Seine Frau verstarb vor Jahren an einer unheilbaren Krankheit. "Dass mir und Marie so viel Zuwendung aus der Bevölkerung zugutekommt, dafür gilt allen Spendern, auch für die vielen netten Briefe, mein herzlicher Dank", sagt Moll. "Das hat mich im gewissen Sinne nach all dem, was war, wieder aufgerichtet."

Brand und Spendenaktion