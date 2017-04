Meßkirch Spatenstich für freie Autowerkstatt der Firma Play-Car an B 311

Spatenstich für freie Autowerkstatt der Firma Play-Car an B 311

Firma "Play-Car" plant im August Umzug in das neue Gebäude mit einer 250 Quadratmeter großen Werkstatt.

Nach einem Jahr Vorarbeiten war es gestern für Emrulah Akinci und Andreas Krüsmann, die beiden Geschäftsführer von "Play-Car" in der Mengener Straße, soweit: Der Spatenstich für ihr neues Werkstatt- und Bürogebäude an der Bundesstraße 311 bei Menningen konnte erfolgen.

Wenn nun alles nach Plan verläuft, soll der Einzug im August erfolgen, kündigte Krüsmann an. Dann soll die freie Autowerkstatt dort ihre Arbeit aufnehmen können. Bürgermeister Arne Zwick freute sich anlässlich des Spatenstichs, dass die Firma im Menninger Gewerbegebiet nun eine für sich dauerhafte Lösung gefunden hat und er überreichte ein Wappen der Stadt Meßkirch für die, wie er sagte, neuen Büroräume.

Am neuen Standort soll in den kommenden Wochen eine 250 Quadratmeter große Werkstatt entstehen. Und geplant sei es auch, zum Sommer einen Lehrling einzustellen, sagte Krüsmann. Dies sei aus technischen Gründen am bisherigen Standort leider nicht möglich gewesen.

Karl-Heinz Thoma, der den Bau mit begleitet, sprach von einem Stück Wirtschaftsförderung für die Stadt. Mit der Umsiedlung sei es der Firma gelungen, sich zu vergrößern und an einen besseren Standort für ihr Geschäft zu kommen. Wie Akinci und Krüsmann anmerkten, gibt es ihre Firma seit nunmehr 15 Jahren.