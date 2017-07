vor 54 Minuten Gregor Moser Meßkirch Spatenstich für Wohnkarree an Tuttlinger Straße

Heute sollen die Bauarbeiten für das so genannte Wohnkarree Tuttlinger Straße starten. Dies kündigte Martin Löffler vom gleichnamigen Bauunternehmen aus Stetten a.k.M. anlässlich des offiziellen Spatenstichs für das Projekt an, der bereits gestern Vormittag erfolgte. Unweit des Hofgartens gelegen, entstehen an der Tuttlinger Straße über die nächsten Monate zwölf Wohnungen, verteilt auf vier Geschosse.