Meßkirch So funktioniert das: Für ihr Dorfgemeinschaftshaus packen die Heudorfer selber kräftig an

So funktioniert das: Für ihr Dorfgemeinschaftshaus packen die Heudorfer selber kräftig an

Seit dem Baustart vergangenen August haben Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer schon rund 900 Stunden Eigenleistung gebracht.

Meßkirch-Heudorf – Wie sehr den Heudorfern ihr Dorfgemeinschaftshaus am Herzen liegt, das als Dorfmittelpunkt für Veranstaltungen und Räumlichkeiten für alle Vereine im Ort eine große Rolle spielt, zeigen die Heudorfer deutlich. Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass das alte Schulhaus erhalten bleibt und neu gestaltet wird. Sie haben dazu den Förderverein "Gemeindesaal Heudorf" gegründet. Neben den finanziellen Eigenmitteln für den 1,56 Millionen teuren Umbau setzten sie auch tatkräftig ihre Muskelkraft und Freizeit ein.

Seit dem Baubeginn am 24. August vergangenen Jahre wurde nahezu fast jeden Samstag von Mitgliedern des Fördervereins "Gemeindesaal Heudorf" und interessierten Bürgern ehrenamtlich am Bürgerhaus gearbeitet, berichtet Dietmar Auberer, Vorsitzender des Fördervereins, im Gespräch mit dem SÜDKURIER stolz. Er ist gleichzeitig Bauleiter des beauftragten Architekturbüros Manfred Fetscher aus Illmensee und überwacht und koordiniert die Arbeiten. Bereits mehr als 900 Stunden in Eigenleistung erbrachten Mitglieder des Fördervereins und freiwillige Helfer.

Bis Fertigstellung des Gebäudes werden sicherlich noch viele weitere dazukommen, ist Auberer überzeugt. "Unser Ziel ist es nicht, eine hohe Stundenzahl zu erbringen, sondern durch gezielte Arbeitseinsätze die nachfolgenden, bereits vergebenen Gewerke, von stundenintensiven Arbeiten zu entlasten und damit die Baukosten niedrig zu halten", so der Bauleiter. Teilweise haben sich zu den Arbeitseinsätzen bis zu 30 freiwillige Helfer eingefunden. Alle Altersklassen sind dabei, von ganz jungen Helfern aus den Reihen der Landjugendgruppe und der Musikapelle bis hin zu Rentnern, die sogar unter der Woche Arbeiten am Gebäude ausführten. Der älteste Helfer ist 75 Jahre alt.

So wurden in anstrengender Arbeit die Lehrerwohnung samt Pausenhalle bis auf die Kellerwände zurückgebaut, alle Baustoffe sauber getrennt und das Abbruchmaterial geschreddert. Der so entstandene Bauschutt wird später für Verfüllzwecke im Bereich der Bodenplatte und Fundamente verwendet. Andere Bauhelfer strahlten die freigegrabenen Kellerwände des alten Schulgebäudes ab, legten sie trocken und versahen sie mit einer Schwarzbeschichtung mit Dämmung. Die alten Toilettenanlagen urden ausgeweidet, Sanitärgegenstände, Heiz- und Wasserleitungen demontiert und entsorgt. Die nicht mehr benötigten Fenster im Bereich der behindertengerechten Rampe im Zugangsbereich wurden ausgebaut, mit Beton ausgegossen und überputzt. Wer viel arbeitet, muss auch kräftig essen. Einmal hat das "Gasthaus zum Adler" komplett für die Essensversorgung gesorgt, einmal die Stadt Meßkirch die Kosten übernommen. Ansonsten organisieren die Frauen der Turngruppe von Sabine Mutschler das Essen.

Dorfgemeinschaftshaus

Die Kosten für die Umbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Heudorf werden mit 1,56 Millionen Euro beziffert. Der Förderverein Gemeindesaal Heudorf hat sich verpflichtet, 50 000 Euro Eigenmittel beizutragen. Im Dorfgemeinschaftshaus werden Räumlichkeiten für alle örtlichen Vereine entstehen. Die Nutzfläche liegt inklusive Foyer und Verkehrsfläche bei 1112 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für Januar 2018 anvisiert. (sah)