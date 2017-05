Meßkirch Skihütte Meßkirch: Vereinshütte schon fast ausgebucht

Der Skiclub Meßkirch blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Gründungsmitglied Jürgen Zimmermann wurde vom Verein für seine Verdienste geehrt.

Meßkirch – Ein erfolgreiches Vereinsjahr und eine sehr erfolgreiche Skisaison trotz einiger Ausfälle wegen Schneemangels bilanzierte der Vorsitzende des Skiclubs Meßkirch, Wilfried Schmon, bei der Hauptversammlung im Hotel Adler. Er skizzierte die wichtigsten Höhepunkte des Vereinsjahrs und verwies auf einschneidende Veränderungen im Bereich der jährlichen Steuererklärungen sowie auf die immer wieder schwierigen Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Pachtvertrag für die Skihütte in Mellau. "Diese Hütte ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt und deshalb so enorm wichtig für unser gesamtes Vereinsleben", stellte Schmon voller Überzeugung fest. Er sei sehr froh darüber, dass wieder ein akzeptabler Pachtvertrag mit dem Hüttenbesitzer bis Mitte 2018 ausgehandelt werden konnte.

Andreas Hensler, der seit einem Jahr als Sportwart alpin im Amt ist, berichtete von einer erfolgreichen Planung und Umsetzung der Kreismeisterschaft in Kooperation mit dem Skiclub Sigmaringendorf, bei der nahezu 100 Teilnehmer gemeldet waren, um sich in mehreren Durchgängen in den Disziplinen Riesenslalom oder Slalom zu messen. Im gleichen Zuge habe auch die Meßkircher Stadtmeisterschaft stattgefunden, bei der allerdings die Teilnehmerzahl sehr gering gewesen sei, bedauerte der Sportwart. Dennoch sei die gesamte Veranstaltung ein großer Erfolg gewesen.

Auch Skischulleiterin Verena Munz, die auf den mittlerweile 20. Winter als Trainerin zurückblicken kann, äußerte in ihrem Jahresbericht große Zufriedenheit mit den Aktionen und Ergebnissen der abgelaufenen Skisaison und freute sich über mittlerweile zwölf aktive junge Mitglieder im sogenannten Skiteam. Auch die jährlich wiederkehrende Skibörse sei wieder ein großartiger Erfolg mit deutlichen Zuwächsen im Vergleich zum Vorjahr gewesen.

Hüttenwart Gerhard Schreijäck berichtete über den tadellosen Zustand der Skihütte in Mellau, der nur durch die tatkräftige Mithilfe von zahlreichen Clubmitgliedern möglich sei. Karl-Heinz Kirchmaier, der für die Hüttenbelegung und die Buchungen verantwortlich ist, stellte fest, dass die Skihütte im Jahr 2017 nur noch an zwei Wochenenden frei und im Jahr 2018 bereits bis Ende April ausgebucht ist.

Gründungsmitglied Jürgen Zimmermann wurde vom Vorsitzenden für seinen außergewöhnlichen Einsatz für den Verein in den vergangenen 50 Jahren geehrt. Er sei seit 1967 ununterbrochen bis heute im Vorstand tätig gewesen, so Schmon. Zahlreiche Ehrungen seien ihm deswegen auch seitens des Schwäbischen Skiverbandes zuteilgeworden, fuhr Schmon fort.

Auch Gerhard Schreijäck, der 20 Jahre lang das arbeitsintensive Amt des Hüttenwarts begleitete, dieses Amt aber nun aufgibt, wurde mit einem Geschenk des Vereins geehrt und erhielt dafür obendrein die Ehrennadel des Schwäbischen Skiverbandes in Bronze.

Der Verein

Turnusgemäß wurde der gesamte Vorstand neu gewählt: