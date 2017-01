Meßkirch Silvesterpaschen im Landgasthaus zum Adler in Leitishofen

Silvesterpaschen im Landgasthaus zum Adler in Leitishofen

Glücksspieler treffen sich in der Zunftstube und würfeln um Hefekranz und Fleischwurstringe.

Glücksmomente gehören zum Leben. Ob im Großen oder im Kleinen, sich darüber zu freuen, etwas gewonnen zu haben, ist besonders beim Silvesterpaschen in Menningen angesagt. Dabei wird kein großer Geldgewinn ausgeschüttet, nein, es geht um Hefekränze im Wert von jeweils 2,50 Euro, die am vergangenen Silversternachmittag mit Cent-Einsätzen und einer hohen Punktzahl zu gewinnen waren.

Schon im Heimatbuch von 1933, wie es Altbürgermeister Josef Binder vermerkt hat, war es Brauch, dass sich zu Silvester jeder Wirt eine Anzahl feingebackener Ringe beschafft, die über ein Würfelspiel (Paschen) bezahlt und ausgespielt wurden. Von den ehemaligen Wirtshäusern gibt es nicht mehr viel. Doch im Landgasthaus zum Adler in Leitishofen, gehört die alte Tradition, das Ringepaschen an Silvester zu den Stammtischlern.

In fröhlicher Stimmung zeigen sich die Gäste in der Zunftstube, wenn es ums Paschen geht. Natürlich liegt eine gewisse Spannung bei den Teilnehmern der Tischrunde, wenn die Würfel aus dem Knobelbecher fallen und dann eifrig gezählt wird, wer die höchste und die niedrigste Punktzahl hat, Letzterer ist der Zahler. Es geht dabei um kleine Cent-Beträge. Bis der Hefekranz bezahlt ist, macht der Becher seine Runde. Dann aber kommt Leben ins Geschehen. Wenn die Würfel dreimal gefallen sind, wird eifrig mitgezählt. Dann ein plötzlicher Aufschrei, wenn der Glückliche mit der höchsten Zahl ermittelt worden ist und den Hefekranz überreicht bekommt. Aber es gibt nicht nur Gewinner, die eine ganze Anzahl an Heferingen mit nach Hause nehmen können, sondern auch etliche Verlierer, die nur Zahler sind.

Aber es wird auch Solidarität geübt – den letzten Hefezopf bekommt zumeist der Verlierer. Insgesamt waren es an die 60 Ringe. Damit die gute Stimmung keinen Abbruch erleidet, kommen zehn Ringe Fleischwurst zum großen Glücksspiel dazu. Hierbei hat es sich eingebürgert, dass die Fleischwurstringe von den Beteiligten gleich an Ort und Stelle verspeist werden. Keiner geht also leer aus und das gefällt den „Glücksspielern“ des Silvesterpaschens.