Meßkirch Sicherheitsleute zur Kneipennacht?

Nach Vandalismus-Vorfällen denkt auch der Veranstalter über Gegenmaßnahmen bei der nächsten Kneipennacht in Meßkirch nach.

Im Gemeinderat machte sich Konditor und Café-Betreiber Hermann Brecht diese Woche Luft über seinen Ärger wegen des Vandalismus in der Innenstadt im Zusammenhang mit der jüngsten Kneipennacht.

So waren auf dem Saumarkt beispielsweise Sitzgelegenheiten umgekippt worden und auch an anderern Stellen im Innenstadtbereich war es bei der Kneipennacht zu Vandalismus gekommen. Hermann Brecht berichtete den Gemeinderäten, dass er die großen Pflanzenkübel vor seinem Café schräg gegenüber des Rathauses in der betreffenden Nacht selbst bewacht und in einem Fall auch vor dem Umwerfen bewahrt habe.

Bürgermeister Arne Zwick nahm die Äußerungen ernst und versprach, sich mit dem Veranstalter der Kneipennacht in Verbindung zu setzen. Christina Biehler, der die Kneipennächte in Meßkirch regelmäßig organisiert und die sich großer Beliebtheit erfreuen, sind die Vorfälle indes auch nicht verborgen geblieben und er sagt: "Ich verstehe den Ärger der Betroffenen." Schon vor der Gemeinderatssitzung, in der das Thema öffentlich zur Sprache kam habe so schon für ihn festgestanden, dass es bei der nächsten Kneipennacht, die im November geplant ist, zum Einsatz von Sicherheitspersonal kommen soll.

Denn: "Wir wollen, dass die Kneipennacht auch weiter positiv besetzt ist." Wenn 600 Menschen friedlich feiern könne es eben aber auch sein, dass es ein schwarzes Schaf unter ihnen gibt. Deshalb wolle er in den kommenden Tagen mit den beteiligten Wirten und dann auch mit dem Bürgermeister. Zu klären sei in diesen Gesprächen dann, wer die Kosten für das Sicherheitspersonal übernimmt. Er selbst könne die Kosten nicht übernehmen, da die Veranstaltung für ihn sonst zu einem Verlustgeschäft werden würde, sagt Biehler.

In der Ratssitzung hatte es Bürgermeister Arne Zwick im Zusammenhang mit dem Vandalismus bedauert, dass bei der Polizei über Jahre hinweg gespart wurde, so dass es derzeit zuwenige Beamte gibt, um in Fällen wie der Kneipennacht auch vorsorglich einmal in der Innenstadt zu nächtlicher Stunde Präsenz zu zeigen.