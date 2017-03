Meßkirch Sepp Schelshorn erklärt Sprichwörter im täglichen Gebrauch

Volkskundler Sepp Schelshorn hat auf Einladung der Landfrauen über Redewendungen referiert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sprichwörter haben eine besondere Bedeutung in der deutschen Sprache. Die Redewendungen beziehen sich meist auf Volksweisheiten aus früheren Zeiten und bekannte Bauernregeln. Für großes Interesse hat das Thema Sprichwörter jetzt bei einem Vortrag mit Volkskundler Sepp Schelshorn vom Museum für bäuerliches Handwerk und Kultur Wilhelmsdorf in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Meßkirch gesorgt.

Er referierte auf Einladung der Landfrauen unter dem Titel "Do beißt dia Maus koin Fada ab" vor mehr als 70 Frauen und einigen Männern. Bei Redewendungen handele es sich um Erinnerungen aus dem früheren Sprachgebrauch, wie es Schelshorn eingangs erklärte. Damals seien sie gang und gäbe gewesen. In der heutigen Zeit kommen sie nur hin und wieder vor. Das "heiligs Blechle" habe zum Beispiel nichts mit einem Auto zu tun. Seine Begründung liegt um das Jahr 1750, als das "heiligs Blechle" eine anerkannte Bettlermünze war. Solch eine Münze hatte der Referent aus seinem Fundus mitgebracht. Mit einem kleinen Handhobel aus dem Jahr 1856 erinnerte er zudem an das alte Sprichwort "Wo gehobelt wird, fallen Späne".

Das Sprichwort "Das ist ein Entenklemmer" beruht auf früheren Zeiten, als der Bauer die Enten nach einem Ei "abgriff", bevor er sie aus dem Stall ließ. Mit viel Witz beschrieb Schelshorn den Sachverhalt der jeweiligen Sprichwörter, sodass immer wieder Gelächter aufkam. "Maß und Gewicht kommen vor Gottes Gericht", "Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht" und "Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann" waren weitere Redewendungen, die der Volkskundler erklärte. Schelshorn erinnerte bei dem Vortrag auch an etwas derbere Sprüche wie "Der sauft wie ein Bürstenbinder" oder "Dem muss man den Brotkorb höher hängen". Noch unzählige Sprichwörter und deren Hintergründe erläuterte er an diesem Nachmittag, wobei sein oberbayrischer Sprachgebrauch besonders humoristisch zur Wirkung kam. Mit viel Beifall und Anerkennung für sein Wissen wurde er am Ende verabschiedet. Ruth Amann von den Landfrauen bedankte sich bei Sepp Schelshorn für seine Darbietungen mit einem Meßkircher Präsent.