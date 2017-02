Meßkirch Seniorenfasnet im Herz-Jesu-Heim mit den kfd-Frauen

Ein Programm, das teils aus den Reihen der Besucher spontan zum Vortrag kam, zeichnete die Seniorenfasnet im Herz-Jesu-Heim in diesem Jahr wieder besonders aus. Unter den über 40 Frauen, die sich für die heimische Fasnet schön gemacht hatten, waren auch einige Männer dabei.

So beispielsweise Adolf Riester aus Leibertingen mit seiner Ziehharmonika, der für musikalische Stimmung sorgte. Ein erstes Gedeck mit Kaffee, Weißbrot und Kuchen wurde von den emsigen Frauen der "Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands" (kfd) aus Meßkirch aufgetragen, als Riester in die Tasten griff und Gudrun Mauch, die Vorsitzende der Meßkircher kfd-Gruppe, alle zum Mitsingen aufforderte.

Was passte da nicht besser als "Horch, was kommt von draußen rein" als das Narrenelternpaar Heidi Gmeiner und Holger Schank, die freudig begrüßt wurden, eintrafen. Schmissige und bekannte Melodien zum Mitsingen, Schunkeln und Klatschen ließen im Nu eine fröhliche Stimmung aufkommen, die über den ganzen Nachmittag anhielt. Nicht nur Musik und Gesang von Adolf Riester brachten viel Heiterkeit, auch seine originellen Witze und Sprüche trugen dazu bei, dass sein Einsatz immer wieder gefordert war.

Aber auch die drei Meßkircher Wäschweiber Sieglinde Witt, Monika Fuchs und Adelheid Boos hatten es in ihrem Gesang dicke drauf und wussten so einige Neuigkeiten von der Katzenzunft, die sich neu formieren will, zu verkünden. Und auch der Schultes wurde nicht vergessen mit der historischen Hauptstraße. Dann folgte ein großes Rätselraten: "Der Schuh-Müller will verkaufen, in was für Schuh sollen wir in Meßkirch dann noch laufen?"

Rita Moser verstand es wieder einmal in ihren närrischen Vorträgen, die gute Stimmung hochzuhalten, was auch Gudrun Mauch, Elisabeth Hipp mit Meta Bönik mit dem Sketch "der Stuhl" sehr gut gelang. Nicht nur die Bauchmuskeln wurden an diesem Nachmittag getrimmt, für die nötige Bewegung sorgte Carmen Seifert mit ihren Sitztänzen. Mit verschiedenen Gymnastikbewegungen mit Armen und Beinen zeigten die Besucher ihr Können an den langen Tischreihen. Eine unmögliche Bekanntschaft, bei dem Sketch, "Die Busfahrt" machte dann Christa Jehle, denn ihre Sitznachbarin (Meta Bönik) hatte eine besondere Messtechnik und wollte wissen, ob der "Schuh-Männe" noch in Meßkirch ist. Mit angewinkelten Armen und ihrer gekonnten Mimik zeigte sie etwa die Schuhgröße ihres Mannes, die es beim Männe ja in allen Größen geben soll. Das war natürlich auch ein Volltreffer, der, wie alle Vorträge der Seniorenfasnet, gut ankam. An die drei Stunden herrschte Stimmung. Und zu guter Letzt kamen auch noch einige alte Narrensprüche zum Vortrag, die den Senioren aus früheren Jahren noch in Erinnerung waren.

Mitwirkende

Zum Programm der Seniorenfasnet im Herz-Jesu-Heim trugen bei; Gudrun Mauch, Elisabeth Hipp, Adelheid Boos, Christa Jehle, Meta Bönik, Sieglinde Witt, Monika Fuchs, Carmen Seifert, Rita Moser und für die musikalische Unterhaltung Adolf Riester. (km)