Meßkirch Schwerverletzte: Auto prallt frontal gegen Baum

Zwei Verletzte sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der Straße von Langenhart in Richtung Bundesstraße.

Laut Polizei, kam ein 72-jährigen Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf einen Baum. Durch die Kollision verletzte sich der Mann leicht, seine 70-jährige Beifahrerin schwer. Beide wurden durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle versorgt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Während der Mann dieses wieder verlassen konnte, musste die Frau stationär aufgenommen werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07517/1040 zu melden.