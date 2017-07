Meßkirch Schulmusical des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums: Von nörgelnden Gummibärchen und einem verliebten Nougat-Prinzen

Mehr als 100 Mitwirkende proben fleißig für die beiden Aufführungen am 12. und 13. Juli in der Halle am Feldweg.

Meßkirch – Mit Süßigkeiten kennen sich die meisten Kinder gut aus. Süßigkeiten und Gewürzen auf einer Bühne jedoch ein Gesicht, einen Charakter, zu verleihen – dieser Herausforderung stellen sich die Mitwirkenden beim süß-scharfen Musical "König Keks". Chor und Theater-AG der Unterstufe des Martin-Heidegger-Gymnasiums führen das mitreißende Bühnenspektakel am Mittwoch, 12. Juli um 15.30 Uhr und am Donnerstag, 13. Juli, 19.30 Uhr in der Halle am Feldweg auf.

Das Musical von Peter Schindler ist ursprünglich eine Musicaloper in zwei Akten. Das sagt bereits etwas über den musikalischen Anspruch an die Akteure aus. Die Proben für die rund 100 Mitwirkenden laufen auf Hochtouren. Zu ihnen gehören die Theater-und Gesangskünstler, der Chor der Unterstufe, das eingespielte Technikteam, die Tanz-AG, das Orchester und weitere Akteure. Die Kreativ-AG hat die Requisiten für das Stück hergestellt, das Maskenteam erarbeitete und übte das Bühnen-Makeup. "Es ist eine Aufführung, die ganz stark in die Schule hineinstrahlt", beschreibt Markus Fiederer. Er hat mit Annika Kaunas als Leiterin der Theater-AG die Gesamtleitung inne. Ehemalige Theaterschauspieler übten mit den Akteuren, Vokal-Coaches die Soli mit den Sängern. Für die Mitwirkenden fielen viele Sonderproben auch außerhalb der Schulzeit an. Für Fiederer ist es das elfte Musical, für Annika Kaunas eine Premiere.

Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Geschichte: Prinz Nougat, der Sohn von König Keks, Herrscher des süßen Reiches Krokantien, verliebt sich in die "scharfe" Olivia Pfefferkorn von den Chili-Inseln. König Keks will diese Verbindung nicht zulassen. Und da gibt es noch das Böse Brösel, das im Baumkuchenwald sein Unwesen treibt. Auch auf den Chili-Inseln kämpfen die Herrscher mit Problemen. Die Beteiligten proben intensiv, auf der Bühne tummeln sich jede Menge Gummibärchen, Gewürze und Salzstangen. Das Klavier von Markus Fiederer steht direkt vor dem Bühnenrand, neben ihm sitzt Annika Kaunas. Beide geben Anweisungen für die Akteure und das Technik-Team. So soll der Baumkuchenwald mit grünen Spots beleuchtet werden, das sei gruseliger, wünscht Fiederer. Das zentrale Liebeslied hingegen soll so romantisch wie möglich ausgeleuchtet werden. Mit einem entzückten "Ooooh" quittieren die Chorsänger das Liebeslied von Prinz Nougat und seiner Olivia. Die Musik mit Ohrwurmcharakter ist mitreißend, flott und geht sofort in die Beine. "So Leute, super habt ihr' s gemacht. Ihr habt' s am Ende noch richtig krachen lassen!", lobt Annika Kaunas und auch Markus Fiederer ist sehr zufrieden.

Für Chor und Theater-AG ist die alljährliche Aufführung zum Schuljahresende ein Ziel, auf das während des Schuljahres hingearbeitet wird. Bereits um Weihnachten herum werden die Rollen verteilt. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, welche Charaktere zu den Rollen passen und auch, dass die Akteure dem Gesang gewachsen sind. "Die Schüler sind richtig gespannt, wenn es an die Rollenverteilung geht", beschreibt Fiederer. Dafür findet ein richtiges Casting statt. "Die Herausforderung ist immer, ein Stück zu finden, das alle fordert, allen Schülern gerecht wird und in der Probenarbeit wieder alles einholt", erläutert er. Robin Beer verkörpert König Keks, der sein Land liebt, aber die andere Insel ablehnt, erzählt der Zehnjährige Schüler von seiner Rolle. Ihm macht das Singen richtig Spaß. Lena Rauser ist eine der Salzstangen und schildert, Salzstangen seien steif und müssten dem Baron gehorchen. Mariella Hafner spielt eine der Hauptrollen. Gelatino ist ein Gummibärchen und stets freundlich, hilfsbereit, nett und ein wenig nörgelig, beschreibt Mariella dessen Charakter. Mit etwas Lampenfieber und großer Vorfreude erwarten die Mitwirkenden, dass sich am Mittwoch erstmals der Vorhang hebt und sie viele Zuschauer mit diesem Höhepunkt zum Schuljahresende erfreuen dürfen.

Aufführungen

Das süß-scharfe Musical "König Keks" von Chor und Theater-AG des Martin-Heidegger-Gymnasiums Meßkirch wird am Mittwoch, 12. Juli, um 15.30 Uhr und am Donnerstag, 13. Juli um 19.30 Uhr in der Halle am Feldweg aufgeführt. Der Eintritt ist frei, über eine Spende zur Unterstützung ihrer Arbeit freuen sich der Chor und Theater-AG der Unterstufe. (sah)