Meßkirch Schüler der Conradin-Kreutzer-Schule besuchen Bizerba-Lehrwerkstatt

Achtklässler der Conradin-Kreutzer-Schule werden bei Bizerba im Rahmen einer Kooperation der Schule mit dem Unternehmen von Auszubildenden angeleitet:

Konzentriert feilen die Achtklässler der Werkrealschule Meßkirch die Rundungen des in den Schraubstock eingespannten Scharniers. 24 Schüler absolvieren derzeit an jeweils drei Vormittagen gruppenweise ihren Technik-Unterricht in Metallverarbeitung in der Lehrwerkstatt der Bizerba.

"Wir sind im fünften Jahr der Kooperation", gibt Techniklehrer Timo Fecht an, der die Technikschüler begleitete. Die Kooperation bringe für beide Seiten Vorteile, unterstreicht Mike Hellwig, Ausbildungsleiter gewerbliche Ausbildung am Standort Meßkirch. Die Firma generiere zukünftige Auszubildende, die Schüler lernten das Berufsfeld kennen, aus dem womöglich ein Praktikum erwächst.

Alle Maschinen für die Metallverarbeitung seien in der Lehrwerkstatt vorhanden, lobt Techniklehrer Fecht. In Meßkirch werden hauptsächlich Schneidemaschinen, Fleischwölfe und Brotschneidemaschinen gefertigt, sagt Hellwig. Die Technikschüler fertigen Beschläge und Verschlüsse für einen Holzkoffer mit Intarsien-Arbeit. Die Beschläge mit Feder werden ausgesägt, Bohrungen gesetzt, Gewinde geschnitten, Fräsarbeiten mit der Drehmaschine ausgeführt, Geraden und Radien gefeilt und Federn gewickelt. Den Holzkoffer fertigen die Schüler anschließend im Unterricht. Vor Ort werden sie von Auszubildenden angeleitet. Die Arbeiten finden am Anreißtisch, an der Bohrmaschine und an der Werkbank statt. Beim Schneiden von Gewinden muss darauf geachtet werden, dass der Gewindeschneider rechtwinklig aufgesetzt wird, hat Nico Widenhorn gelernt. Gegenüber kontrolliert Alexandra Herre den Radius beim Feilen. "Ich muss noch Gewindeschneiden und die Federspannen, dann kann ich den Verschluss zusammenbauen", ist Tobias Löhle zufrieden. "Es ist schön, dass ich Wissen weitergeben kann." findet Tobias Ott, Auszubildender zum Mechatroniker.

Die Bizerba bildet in Meßkirch Industriemechaniker, Mechatroniker und auch zur Fachkraft für Metall aus. Zum Girls Day am 27. April haben sich bereits zwei, drei Mädchen angemeldet, freut sich Mike Hellwig.