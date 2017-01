Meßkirch Schöpfungsgeschichte auf Schwäbisch

Viel gelacht wurde bei der Veranstaltung "Schwäbische Schöpfung samt Sündenfall" der alt-katholischen Pfarrgemeinde in der Liebfrauenkirche in Meßkirch. Berthold Biesinger setzte das Stück lebendig in Szene.

Die "Schwäbische Schöpfung samt Sündenfall" von Berthold Biesinger im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zwischen den Jahren" der alt-katholischen Pfarrgemeinde Sauldorf-Meßkirch fanden die Zuschauer "Oifach genial". Selten wurde so viel in der Liebfrauenkirche gelacht wie an diesem Abend. Die von Berthold Biesinger mit Augenzwinkern angekündigte Veranstaltungsdauer von dreieinhalb Stunden sei recht flott rumgegangen, dankte ihm Peter Lotzer im Namen der Pfarrgemeinde am Ende des kurzweiligen Abends.

"Jetzt losed mir mol wie des komme' ischd mit der Eva und dem Adam und dem ganze Ziefer auf de' Welt", begrüßte Wilfried Reichle, Vorsitzender des Vorstandsgremiums, die Gäste. Die Erbsünde und all ihre Folgen wurden in der nachfolgenden Kommede (Komödie) mit Lesung, Musik und Schauspiel aufgezeigt. Was braucht es, um die Gäste in der voll besetzten Kirche ins Paradeis (Paradies) zu versetzen? Berthold Biesinger, Schauspieler am Theater Lindenhof in Melchingen, der in genialer Art und Weise sinnigerweise mit Apfelhemd und schwäbischer Erzähl- und Schauspielkunst fesselt, einen Stuhl, einen Tisch und einen Korb, prall gefüllt mit rotbackigen, verlockenden Äpfeln, denen schon Eiva (Eva) und Odam (Adam) nicht widerstehen konnten.

Vor rund 300 Jahren hatte der Chorherr, Pfarrer und Dichter Sebastian Sailer das erste Buch der Bibel "in d' Sproch vu de Leut'" übersetzt. Unter dem Titel "Schöpfung der ersten Menschen, der Sündenfall und dessen Strafe" wurde dieses schwäbische Singspiel von ihm 1743 im Kloster Schussenried uraufgeführt. Der Text wurde vom Theater Lindenhof neu bearbeitet.

Ohne Maske und Verkleidung schlüpfte Biesinger in die Rolle des selbstzufriedenen Gottvaters, des etwas aufgeregten Adams, Eva, mit kokett angewinkeltem Knie und Hand in der Hüfte und des Engels. Gottvater schuf Sonne, Mond und zündete alle himmlischa Kerza a, schuf Elemente und Tiere aus'em stockfinstra Nuits (Nichts). Stetig ist Biesinger in Interaktion mit dem Publikum, lässt es Reime ergänzen: "Gond aus eu raus!", Tierlaute imitieren, begrüßt verspätet Kommende mit einem "Batsch" und wirft gar einen Apfel schwungvoll auf die Empore in die Hände von Egon Gommeringer aus Meßkirch. "Die G'schicht isch'd soweit klar oder geit's entscheidende Froga?", wollte Biesinger zwischen den Aufzügen wissen.

Nachdem Gottvater Adam aus Letta (Lehm) geknetet und ihm Leba und Goischt eingeblasen hat, war dem Neuerschaffenen immens wichtig: "Send mir no im schwäbische' Krois?" Als Adam sieht, dass alle Tiere als Paar geschaffen worden sind, bittet er: "Gottvater, i hätt' au gern a Weib!" "Gut Ding' braucht Weil'", vertröstet ihn Gott und geht erstmal gemütlich Krautwickel essen.

Dem schlafenden Adam entnimmt Gott eine Rippe und schafft Eva. "Oh, wär i no ledig und het koi Weib", singt Adam schon kurze Zeit später. "I nimm se nemma a", lehnt Gott ab und warnt die Beiden, "nicht zu dem Bäumle na gau und it a'lange. Dia Epfel lass stau!" Doch Eva kann dem Ghetto-Dialekt der Schlange im Baum nicht widerstehen und wenig später merken Adam und Eva: "Da Deifel hot uis b'schissa." Beide beschuldigen sich gegenseitig, doch Gott wirft sie "naus zum Garta". "Ohne Tritt, marsch, gohnd!", weist er sie hinaus. Nachdem der sächsisch sprechende Wach-Engel mit Feuerschwert am Himmelstor von "Sigmaringern" abgelöst wird, beginnt für die Verwiesenen das neue Leben.

"Streitet bitte it wega jedem Dreckle, und scho gar it wega ma Epfel", gab Biesinger den Gästen mit auf den Heimweg. "Es ist ein Mordskerle", lobte ein Sigmaringer. "Es war richtig schwäbisch guat", fand Edwin Ramsperger aus Rohrdorf. "Dass er das Schwäbisch so beherrscht und ohne Pause immer was Passendes weiß", begeisterte Rupert Häuptle aus Rast.

Fixpunkte im Jahresablauf

Wilfried Reichle, Vorsitzender des Vorstandsgremiums der alt-katholischen Pfarrgemeinde Sauldorf-Meßkirch:

Wie lange gibt es die Veranstaltung "Zwischen den Jahren"?

Es gibt diese Veranstaltung seit etwa 15 Jahren. Der ökumenische Pfingstgottesdienst und "Zwischen den Jahren" sind Fixpunkte im Jahresablauf.

Warum der Name "Zwischen den Jahren"?

Zwischen den Jahren ruht die Zeit. Es bietet sich die Gelegenheit, innezuhalten, Rückschau zu nehmen auf das vergangene Jahr und mit Hoffnung dem kommenden Jahr entgegenzublicken.

Wie sind Sie auf die "Schwäbische Schöpfung" gekommen?

Der "Feierabendbauer" mit dem Theater Lindenhof und Berthold Biesinger in Sauldorf kam sehr gut an. So kam ich mit Berthold Biesinger auf die Idee, die "Schwäbische Schöpfung" für die Reihe "Zwischen den Jahren" anzubieten.

Wenn Sie das nächste Mal einen Apfel essen, woran werden Sie denken?

Ich werde sicherlich an die Eiva (Eva) mit ihren koketten Knien denken.