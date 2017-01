Meßkirch Schnerkinger suchen neuen Pächter

Die "Trattoria-Pizzeria La Spina" ist seit Wochenbeginn geschlossen. Die Gastronomenfamilie betreibt künftig ein Lokal beim Mengener Flugplatz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Meßkirch (hps) Der Narren-, Kultur- und Sportverein (NKSV) sucht nach einem neuen Pächter für die Gaststätte im ehemaligen Schnerkinger Rathaus. Die bisherige Pächterfamilie La Spina teilte ihren Gästen per Facebook kurzfristig mit, dass sie ihre bisherige Pizzeria in Schnerkingen aufgeben werde.

Ab Februar, so die Mitteilung weiter, wird die Gastronomenfamilie ein Lokal beim Mengener Flugplatz übernehmen. Die von Stammgästen geschätzte "Trattoria-Pizzeria La Spina" ist deswegen seit Beginn dieser Woche geschlossen. Manuela Halmer, stellvertretende Vorsitzende des NKSV, bestätigte im SÜDKURIER-Gespräch, dass die Entscheidung der Familie La Spina kurz vor Weihnachten für den Verein sehr plötzlich kam. Sie kann aber die Begründung der Familie für diesen Schritt gut nachvollziehen. Und sie sagt: "Die La Spinas sind eine Gastronomenfamilie. Nachdem jetzt die beiden Kinder ihre Fachausbildung beendet haben, haben sie etwas Neues gesucht, wo die ganze Familie unterkommen kann."

Erste Pächterfamilie seit 2013

Bei der jüngsten Vorstandssitzung des NKSV fiel der Beschluss, nach einem neuen Pächter zu suchen. Dabei, so die stellvertretende Vorsitzende, sei der Verein aber nicht auf einen bestimmten Typ Gaststätte festgelegt. Manuela Halmer kann sich beispielsweise als Nachfolgebetrieb ein Vesperstüble vorstellen und unterstreicht: "Wir möchten auf alle Fälle einen gemütlichen Treffpunkt in Schnerkingen aufrecht erhalten." Die italienische Familie war seit 2013 die erste Pächterfamilie. Der NKSV hat das ehemalige Rathaus im Stadtteil Schnerkingen gekauft und für die öffentliche Nutzung saniert. Der 1988 gegründete Narren-, Kultur- und Sportverein Schnerkingen hat sich der Pflege des örtlichen Brauchtums verschrieben. 1999 hat der NKSV Schnerkingen das ehemalige Rathaus gekauft, mit großem Einsatz und Engagement renoviert und in Form einer Vereinsgaststätte eröffnet. Rund 12,5 Jahre wurde die Vereinsgaststätte selbst bewirtetet. Im Rathaus finde weiterhin die Veranstaltungen des NKSV statt.