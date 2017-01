Meßkirch Sachbeschädigung: Unbekannter fährt auf Ablach-Sportplatz

Einen Flurschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursachte ein Unbekannter mit seinem Auto auf dem Ablachsportplatz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Wochenende zwischen Freitag und Montag driftete der Gesuchte mit seinem Fahrzeug über den schneebedeckten Rasenplatz und beschädigte hierdurch den Rasen der Spielfläche, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Personen, die am Wochenende verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Sportplatzes gesehen haben, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Meßkirch unter Telefon 0 75 75/28 38 mitzuteilen.