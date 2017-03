Meßkirch SPD legt Marschroute zur Bundestagswahl fest

Bei der Hauptversammlung der SPD Meßkirch stand die Planung für die Bundestagswahl am 24. September im Mittelpunkt. Außerdem wurde Justin Diehl als neues Mitglied begrüßt.

Meßkirch – Der SPD-Ortsverein Meßkirch hat bei seiner Hauptversammlung die Strategie für den Wahlkampf bis zur Bundestagswahl am 24. September fest. Die Mitglieder besprachen, wie der Ortsverein mehr Lebendigkeit gewinnen könnte, und begrüßten Neumitglied Justin Diehl in ihrer Runde. Der Vorsitzende Rüdiger Hillenbrand überreichte ihm das rote Parteibuch samt eines Geschenks. Justin Diehl war vor sechs Jahren nach Meßkirch gezogen. Der Pensionär, der aus Holstein stammt, möchte seine vielfältige Berufserfahrung in die Parteiarbeit einbringen.

Der Kreisvorsitzende der SPD im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, Michael Femmer, erläuterte die drei Phasen des Wahlkampfs bis zur Bundestagswahl 2017. In der ersten Phase gehe es darum, die kommunalpolitischen Bedürfnisse anzusprechen und zu diskutieren. Die Kandidatin für die Bundestagswahl, Stella Kirgiane-Efremidis, komme gern, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und mitzudiskutieren. Femmer berichtete: "Sie ist, was ein Novum darstellt, einstimmig bei der Sitzung im vergangenen Oktober als Kandidatin im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen für den Bundestag gewählt worden."

Die zweite Phase, so der Kreisvorsitzende, beginne Ende Juni, Anfang Juli. Sie sei geprägt durch das Plakatieren, wobei sich die SPD hierbei ein Beispiel an den Grünen nehme. Die Grünen hätten gewonnen, weil sie ihren Wahlkampf auf Winfried Kretschmann zugeschnitten hätten. Bei der SPD soll nun Martin Schulz das Zugpferd für die Wähler sein. "Es ist unglaublich, was gerade auf Großveranstaltungen abgeht", beschrieb Femmer den Rummel um Martin Schulz. Der Spitzenkandidat werde zusammen mit dem Bundesvorstand im Mai dann das ausführliche Wahlprogramm vorstellen.

In der dritten Phase, die im August beginne, werden die Kreisverbände Spitzenkandidaten und Spitzenpersonal in die Region einladen. Es sei geplant, dass Martin Schulz nach Albstadt kommt, was im Zentrum des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen liegt.

Sowohl Michael Femmer als auch Rüdiger Hillenbrand berichteten, dass der Eintrittsboom in die SPD nach wie vor anhält. Der Kreis Sigmaringen könne 22 neue Mitglieder melden. Im Gespräch mit Neumitgliedern habe sich herausgestellt, dass es wichtig sei, Menschen anzusprechen und sie zum Eintritt in die Partei einzuladen. Auf die Frage, warum sie gerade jetzt eintreten und nicht schon früher, hätten Neumitglieder geantwortet: "Mich hat vorher noch niemand gefragt." Insofern gehöre die Kontaktaufnahme jetzt zu den großen Zielen.

Um Präsenz zu zeigen, plant der Meßkircher Ortsverein an einem Donnerstagabend einen Stand in der Innenstadt, an dem er gegrillte rote Würste verschenkt. Dies sei eine gute Gelegenheit, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus schlug Hillenbrand vor, Stella Kirgiane-Efremidis nach Meßkirch einzuladen und ihr den Waldkindergarten vorzustellen. Außerdem hält Hillenbrand eine Veranstaltung mit Max Stöhr, Fachbereichsleiter im Landratsamt Sigmaringen für Kommunales und Nahverkehr, für interessant, um attraktive Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr zu besprechen.

Da der Meßkircher Ortsverein dieses Jahr seinen 110. Geburtstag feiert, biete sich ein größeres Sommerfest an. Claus Ketels schlug vor, Neubürger, darunter Asylsuchende, zu einem Grillfest einzuladen, um sich kennenzulernen und sie besser einzubinden.

Fraktionsvorsitzende Martina Mülherr berichtete vom Geschehen im Gemeinderat, vor allem über die Querelen bezüglich der neuen Verkehrsplanung. Sie bezeichnete es als frustrierend, dass die zahlreichen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung kaum wahrgenommen würden, aber der Gemeinderat stets im Mittelpunkt der Kritik stehe. Die Entwicklung zur Verkehrsplanung verlaufe schleppend und sie habe den Eindruck, der Tenor in der Innenstadt sei: bloß nichts verändern!

SPD-Ortsverein

Der SPD-Ortsverein Meßkirch existiert seit 1907. Vor zehn Jahren feierte er mit einem großen Festakt sein 100-jähriges Bestehen, zu dem auch der damalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, nach Meßkirch reiste.

Der Ortsverein hat zwölf Mitglieder. Im vergangenen Jahr kamen zwei Mitglieder hinzu: eines durch Zuzug sowie ein Neumitglied. Martina Mülherr ist für die SPD im Gemeinderat, Rüdiger Hillenbrand ist Vorsitzender des Ortsvereins.

Kontakt: Rüdiger Hillenbrand, Anton-Gabele-Straße 23 in Meßkirch, Telefon 0 75 75/9 36 93, E-Mail: spd-messkirch@online.de