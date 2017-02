Meßkirch SPD-Ortsverein diskutiert Bundestagswahlkampf

Die diesjährige Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins soll ohne Neuwahlen stattfinden. Doch es geht um den Bundestagswahlkampf und darum, wie sich der Ortsverein dafür engagieren soll:

Beginn der Versammlung ist am Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr im Nebenzimmer der Krone in Heudorf, teilt der Verein mit. Mit auf der Tagesordnung stehen die Aufnahme eines neuen Mitglieds, ein Bericht von der SPD-Kreismitgliederversammlung am 3. März sowie die Diskussion über Vorschläge zu Aktivitäten im Bundestagswahlkampf.