Zum letzten Mal wurde am Montag in Menningen der S-Fußballcup für Schüler weiterführender Schulen im Geschäftsbereich der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch ausgetragen. Die Sparkasse stellt nach 27 Jahren das Turnier ein. Die Wanderpokale bleiben daher bei den Siegerteams. Bei den Jungen siegte die Realschule Pfullendorf, bei den Mädchen das Schulzentrum Stetten a.k.M.

Meßkirch-Menningen (km) Interessante Fußballspiele waren wieder auf der Sportanlage in Menningen zu sehen, als die Schüler aus den weiterführenden Schulen im Geschäftsbereich der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch um den S-Cup spielten. Neun Jungen- und fünf Mädchenmannschaften mit ingesamt 150 Teilnehmern und die sie betreuenden Lehrkräfte wurden mit Bussen angefahren. So konnte das Schiedsrichter-Team am Montag um 8.30 Uhr die ersten Spiele auf den drei Kleinspielfeldern anpfeifen. Insgesamt waren es 20 Spiele bei den Jungen und zehn bei den Mädchen, bis gegen 13 Uhr die Sieger feststanden. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen waren alle mit Begeisterung dabei und so manches Talent war zu sehen.

Bei den Gewinnern war die Freude groß, doch auch die Verlierer trugen ihre Niederlagen mit Stolz. Es galt das olympische Sprichwort "dabei sein ist alles". Der Leitspruch Fair Play kam ebenfalls zum Tragen: Es waren keine Verletzten zu beklagen, lediglich ein paar leichte Kratzer hatten die DRK-Mitglieder zu versorgen. Für die nötige Stärkung und Getränke hatte die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch über das Team des VFR Menningen vorgesorgt.

Sparkassen-Regionaldirektor Martin Henkenius aus Meßkirch, der zur Siegerehrung mit Filialdirektor Manfred Kohl nach Menningen gekommen war, erklärte, das 27. S-Cup-Turnier der Sparkassen Pfullendorf-Meßkirch sei auch das letzte. Der Pokal gehe endgültig nach Pfullendorf. Nach seinen Worten brachen die Schüler des Teams Realschule 1 aus Pfullendorf, die als Sieger aus dem Turnier hervorgingen, in großen Jubel aus. Platz 2 belegte die Mannschaft der GWRS Meßkirch, die im Endspiel eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste. Den 3. Platz errang die Realschule 2 Pfullendorf, die gegen die Mannschaft der Grund- und Werkrealschule Pfullendorf mit 3:1 gewinnen konnten.

Bei den Mädchen war es die Mannschaft des Schulzentrums Stetten a.k.M., die den Siegerpokal entgegen nehmen durfte. Es folgten auf den weiteren Plätzen Pfullendorf 1 und 2, die Realschule Meßkirch und die Grund- und Werkrealschule Pfullendorf.