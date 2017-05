Meßkirch Rollende Schwabenkanzel sucht talentierte Prediger und Poeten

Der Startschuss für den Prediger-Wettstreit mit Moderator Bernhard Bitterwolf, der ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums steht, fällt am 18. Juni am Schloss-Erlebnistag in Meßkirch.

„Das wird ein Spaß“, freut sich Jennifer Bausch und blättert in ihrer Sprüche-Sammlung des Abraham a Sancta Clara. Der berühmte Barockprediger steht Pate für die Veranstaltungsreihe, die Bausch mit dem genossenschaftlichen Zusammenschluss der Campus Galli Tours organisiert hat. Beim Schloss-Erlebnistag am Sonntag, 18. Juni, in Meßkirch startet um 16 Uhr die rollende Schwabenkanzel.

"Wir wollen Kultur zum Mitmachen bieten und freuen uns auf viele talentierte Prediger und Poeten", teilt die Vorständin der Campus Galli Tours in einer Mitteilung des Touristinformation mit. "Gleichzeitig haben wir einen schönen Baustein für die Besucher des Schloss-Erlebnistags und am 2. Juli auch die passende wortreiche Feier von Abrahams Geburtstag." Der nächste Halt der Schwabenkanzel ist am ersten Juli-Sonntag in Kreenheinstetten und knüpft an den ersten Wettstreit der Prediger im Jahr 2016 an. Anschließend setzt die rollende Schwabenkanzel über Mengen, Sigmaringen und Lauterach im Alb-Donau-Kreis ihre Reise fort.

Das Meßkircher Zimmern-Schloss lädt am 18. Juni zum Schlosserlebnis ein. Auf die Schlossführung zum Thema Wein folgt eine Weinverkostung im Foyer – bei schönem Wetter im Schloss-Innenhof. Die rollende Schwabenkanzel setzt dann das Programm fort. Der Prediger-Wettstreit steht 2017 im Zeichen des Reformationsjubiläums und ist mit dem Motto „it maula – glei goscha“ unterlegt. In drei Runden treten angemeldete Prediger und Poeten mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an. Das Publikum entscheidet mit Moderator Bernhard Bitterwolf, welcher Beitrag am meisten überzeugt. Der Eintritt ist kostenlos.

Vorbereitungs-Kurse

Informationen im Internet:

Auch an nicht ganz sattelfeste Poeten haben die Organisatoren gedacht: Moderator Bernhard Bitterwolf bietet drei professionelle Vorbereitungsworkshops für angehende Prediger an. Von 10 bis 15 Uhr können Autoren, die bisher womöglich im stillen Kämmerlein zu Gange sind, oder talentierte Schauspieler, die an Lampenfieber leiden, mittels Videotraining ihren Schwabenkanzel-Auftritt üben. Der erste Termin findet am 20. Mai in Meßkirch statt; danach in Mengen (15. Juli) und in Sigmaringen (2. September). Anmeldung bei der Touristinformation Meßkirch ist unter Tel. (0 75 75) 2 06 46 jeweils bis drei Tage vorher möglich. Mit Snacks und Getränke kostet die Teilnahme 29 Euro.