Meßkirch Rohrdorfer Narren sind bei ihrer Suche nach Narreneltern und Grafenpaar erfolgreich

Die neue Narreneltern sind Simone Schönberger und Andreas Kessler. Neue Gräfin ist Sandra Mutscheller, Marius Uhrenbacher ist der Graf an ihrer Seite.

Für gewöhnlich zählen Eulen zu den Nachtvögeln, doch am Schmotzigen Donnerstag konnte die Eulen nichts mehr halten. In der Frühe um sechs Uhr begannen sie gemeinsam mit der Musik, die Narretei im ganzen Ort zu verkünden.

Nach einem kräftigen Frühstück wurden die Kindergartenkinder, wie auch die Schüler befreit. Doch die überraschten zusammen mit der neuen Schulleiterin Daniela Fersch das närrische Volk mit lustigen Einlagen, bevor es mit guter Laune zum Saukopfessen ins Gasthaus Schiff ging. Das Geplärre war groß als die alte Narrenmutter und auch die Gräfin mit Dankesworten des Zunftmeister Bernd Schlegel verabschiedet wurden. Doch nach der Stärkung ging es auf die Suche nach einer neuen Narrenmutter, die man schließlich nach vielen Umwegen in der Feldherrnstrasse mit Simone Schönberger fand. Für die Trauung im Rathaus durch Ortsvorsteher Hubert Frick, lagen keine Hinderungsgründe vor. Auch der stürmische Wind konnte das Narrenbaumstellen durch das Team Axtschlag bei der Benzenburghalle nicht verhindern. Das närrische Programm in der Halle beim Kinderball sorgte für viel Abwechslung. Am Abend beim Hemdglonkerumzug zog die Narrenschar, voraus die Musikkapelle, durch Gassen und Winkel, denn die Gräfin fehlte noch. Sie fand sich schließlich im Winkel, in Haus Nr. 1, in Person von Sandra Mutscheller. Dann ging es bei stürmischem Wind in die Halle, wo sie unter großem Applaus dem närrischen Volk vorgestellt wurde.