Meßkirch/Stuttgart Riesenandrang auf der CMT-Messe in Stuttgart

Riesenandrang auf der CMT-Messe in Stuttgart

Der Stand der Stadt Meßkirch/Campus Galli weckt großes Publikumsinteresse.

Mehr als 2000 Aussteller bieten während der CMT Stuttgart Urlaubsideen, die schönsten Reiseziele der Welt und eine große Neuheiten-Schau für Camping und Caravaning zum Saisonstart. Am gestrigen Sonntag herrschte großer Andrang auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. So auch am Stand der Stadt Meßkirch/Campus Galli, wo die Leiterin des Touristbüros Jennifer Bausch (links) zahlreiche Fragen der Besucher beantwortete. Rechts neben ihr informierte eine Touristbüro-Mitarbeiterin der Stadt Sigmaringen als „Hofdame“ über die Sehenswürdigkeiten der Hohenzollernschlosses.